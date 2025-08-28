Постачання нафти до Словаччини через нафтопровід "Дружба" відновлено

У Словаччині сподіваються, що атак на нафтопровід більше не буде.

Подачу нафти до Словаччини через нафтопровід "Дружба" відновлено.

Про це повідомила віцепрем’єрка та міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова у Facebook.

"Сподіваюся, ситуація залишиться стабільною і більше не буде атак на енергетичну інфраструктуру", — зазначила вона.

Нагадаємо, 22 серпня Сили безпілотних систем ЗСУ втретє атакували нафтопровід "Дружба" у районі станції «Унеча» у Брянській області, який постачає нафту до Словаччини та Угорщини. Тоді словацький міністр закордонних справ Юрай Бланар заявив, що атаки суперечать інтересам Словаччини і не приносять користі Україні.

Очільник угорського МЗС Петер Сійярто повідомив про заборону в’їзду до Угорщини та Шенгенської зони командиру військової частини, відповідальної за атаку на нафтопровід. За його словами, це був напад на суверенітет Угорщини та загроза енергетичній безпеці країни.

У відповідь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга присоромив Сійярто за публічну заяву щодо заборони в’їзду командиру Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту Бовді («Мадяр») після чергового масованого удару росії по Україні, що забрав життя цивільних осіб.