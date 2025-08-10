Потужні вибухи в Саратові: дрони атакували нафтопереробний завод

У 2013 році завод став частиною структури "Роснафти"

У ніч на 10 серпня дрони атакували промислове підприємство в російському Саратові.

Про це в Telegram повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

Він зазначив, що на місці працюють екстрені служби, однак про яке підприємство йдеться – не вказав.

Російський Telegram-канал Astra, посилаючись на місцевих жителів, написав, що ймовірно йдеться про ураження нафропереробного заводу у Саратові.

Після влучання БпЛА на об’єкті спалахнув вогонь, у небо піднялися густі стовпи чорного диму, які було видно з кількох кілометрів.

Нагадаємо, що Саратовський нафтопереробний завод – один із ключових об’єктів російської паливної інфраструктури. Його потужність переробки сягає 7 млн тонн нафти на рік. Завод відіграє важливу роль у забезпеченні армії рф паливом. Ще під час Другої світової війни він був критичним для військової логістики, а сьогодні залишається важливим елементом паливного постачання.