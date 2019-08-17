Пожежа в Одесі: з офісу готелю "Токіо Стар" вилучили всю документацію і сервер із відеоархівом

"Опитуються свідки події, для вивчення з офісу готелю вилучено усю наявну документацію та сервер з відеоархівом, проводяться слідчі дії з власником готелю та представниками фірми, що встановлювала у готелі протипожежну сигналізацію"

Правоохоронці вилучили всю документацію і сервер з відеоархівом одеського готелю "Токіо Стар", де внаслідок пожежі загинули дев'ять людей.

"Опитуються свідки події, для вивчення з офісу готелю вилучено усю наявну документацію та сервер з відеоархівом, проводяться слідчі дії з власником готелю та представниками фірми, що встановлювала у готелі протипожежну сигналізацію", - йдеться в дописі Беха на Facebook.

Наразі тривають заходи щодо з’ясування причини пожежі і встановлення осіб загиблих.

Нагадаємо, вночі 17 серпня в Одесі згорів готель "Токіо Стар" в колишній будівлі трамвайного депо. До моменту приїзду рятувальників вогонь охопив близько 200 квадратних метрів другого поверху будівлі і потім поширився на 1000 квадратних метрів.

Під час пожежі в будівлі перебували близько 200 осіб. Більшості з них вдалося покинути готель, але без жертв не обійшлося. Рятувальники виявили тіла дев'яти загиблих, ще десять осіб були госпіталізовані.

Вогонь гасили три години.

Крім того, кілька десятків врятованих людей ще з ночі прихистив у себе вдома одесит, який став випадковим свідком пожежі і кинувся допомагати рятувальникам і поліцейським.

Ліквідувати пожежу в одеському готелі "Токіо Стар", яка забрала життя вісьмох людей, було непросто через швидке поширення вогню і велику кількість номерів, частина з яких були навіть без вікон.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв покарати одеського бізнесмена Вадима Чорного, якому належить згорілий готель "Токіо Стар".

"І це не через війну і обстріли. А через злочинну недбалість та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки, зневажливе ставлення до людського життя. Цьому буде покладено край", - заявив Зеленський.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих, а також подякував одеситу, який вночі прихистив евакуйованих мешканців готелю.