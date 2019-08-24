Лісові пожежі в Амазонії: В ЄС заявили про заморожування угоди про вільну торгівлю з Бразилією
"Ми, звичайно, виступаємо за угоду між ЄС і "Меркосур", яка також стосується захисту клімату і навколишнього середовища, але важко уявити гармонійний процес ратифікації європейськими країнами доти, поки уряд Бразилії дозволятиме знищувати зелені легені планети Земля. Йдеться про наше "бути чи не бути"", - заявив перед початком роботи саміту G7 у французькому Біарріце Дональд Туск, інформує "Європейська правда".
Водночас він заявив, що ЄС готовий запропонувати Бразилії фінансову допомогу в боротьбі з пожежами.
Нагадаємо, що ультраправого президента Бразилії Жаїра Болсонару звинувачують в заохоченні лісорубів до підпалів і недостатньому використанні ресурсів для боротьби з пожежами. Болсонару своєю чергою звинуватив екологічні групи в підпалах з метою дискредитації країни.
Райони тропічних лісів зазвичай підпалюють, щоб розчистити місце для фермерських господарств, особливо для скотарів. У рамках угоди "Меркосур" експортери яловичини отримають вигоду від річної квоти у 99 тисяч тонн, яка буде обкладатися за низьким тарифом 7,5%.
Раніше уряди Франції та Ірландії вже виступили за відкладення голосування про вільну торгівлю з блоком "Меркосур" (в нього входять Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай і Венесуела) до вирішення проблеми пожеж.
Зараз у Бразилії вирують найбільш спустошливі лісові пожежі за багато років. Цього року площа загоряння в найбільшій країні Південної Америки збільшилася на 83 відсотки, палахкотить понад 70 тисяч пожеж.
Питання про пожежі в Амазонії до порядку денного саміту в Біарріце вніс президент Франції Еммануель Макрон. Водночас президент Бразилії розцінив це як втручання у внутрішні справи його країни.
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