Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Лісові пожежі в Амазонії: В ЄС заявили про заморожування угоди про вільну торгівлю з Бразилією

Зараз у Бразилії вирують найбільш спустошливі лісові пожежі за багато років
Президент Європейської Ради Дональд Туск погрожує Бразилії заморожуванням угоди про вільну торгівлю через нехтування лісовими пожежами, які спустошують тропічні ліси Амазонії.
Лісові пожежі в Амазонії: В ЄС заявили про заморожування угоди про вільну торгівлю з Бразилією Фото: EPA / UPG

"Ми, звичайно, виступаємо за угоду між ЄС і "Меркосур", яка також стосується захисту клімату і навколишнього середовища, але важко уявити гармонійний процес ратифікації європейськими країнами доти, поки уряд Бразилії дозволятиме знищувати зелені легені планети Земля. Йдеться про наше "бути чи не бути"", - заявив перед початком роботи саміту G7 у французькому Біарріце Дональд Туск, інформує "Європейська правда".

Водночас він заявив, що ЄС готовий запропонувати Бразилії фінансову допомогу в боротьбі з пожежами.

Нагадаємо, що ультраправого президента Бразилії Жаїра Болсонару звинувачують в заохоченні лісорубів до підпалів і недостатньому використанні ресурсів для боротьби з пожежами. Болсонару своєю чергою звинуватив екологічні групи в підпалах з метою дискредитації країни.

Райони тропічних лісів зазвичай підпалюють, щоб розчистити місце для фермерських господарств, особливо для скотарів. У рамках угоди "Меркосур" експортери яловичини отримають вигоду від річної квоти у 99 тисяч тонн, яка буде обкладатися за низьким тарифом 7,5%.

Раніше уряди Франції та Ірландії вже виступили за відкладення голосування про вільну торгівлю з блоком "Меркосур" (в нього входять Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай і Венесуела) до вирішення проблеми пожеж.

Зараз у Бразилії вирують найбільш спустошливі лісові пожежі за багато років. Цього року площа загоряння в найбільшій країні Південної Америки збільшилася на 83 відсотки, палахкотить понад 70 тисяч пожеж.

Питання про пожежі в Амазонії до порядку денного саміту в Біарріце вніс президент Франції Еммануель Макрон. Водночас президент Бразилії розцінив це як втручання у внутрішні справи його країни.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 08 2019 17:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.