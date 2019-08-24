Лісові пожежі в Амазонії: В ЄС заявили про заморожування угоди про вільну торгівлю з Бразилією

Зараз у Бразилії вирують найбільш спустошливі лісові пожежі за багато років

Президент Європейської Ради Дональд Туск погрожує Бразилії заморожуванням угоди про вільну торгівлю через нехтування лісовими пожежами, які спустошують тропічні ліси Амазонії.

"Ми, звичайно, виступаємо за угоду між ЄС і "Меркосур", яка також стосується захисту клімату і навколишнього середовища, але важко уявити гармонійний процес ратифікації європейськими країнами доти, поки уряд Бразилії дозволятиме знищувати зелені легені планети Земля. Йдеться про наше "бути чи не бути"", - заявив перед початком роботи саміту G7 у французькому Біарріце Дональд Туск, інформує "Європейська правда".

Водночас він заявив, що ЄС готовий запропонувати Бразилії фінансову допомогу в боротьбі з пожежами.

Нагадаємо, що ультраправого президента Бразилії Жаїра Болсонару звинувачують в заохоченні лісорубів до підпалів і недостатньому використанні ресурсів для боротьби з пожежами. Болсонару своєю чергою звинуватив екологічні групи в підпалах з метою дискредитації країни.

Райони тропічних лісів зазвичай підпалюють, щоб розчистити місце для фермерських господарств, особливо для скотарів. У рамках угоди "Меркосур" експортери яловичини отримають вигоду від річної квоти у 99 тисяч тонн, яка буде обкладатися за низьким тарифом 7,5%.

Раніше уряди Франції та Ірландії вже виступили за відкладення голосування про вільну торгівлю з блоком "Меркосур" (в нього входять Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай і Венесуела) до вирішення проблеми пожеж.

Зараз у Бразилії вирують найбільш спустошливі лісові пожежі за багато років. Цього року площа загоряння в найбільшій країні Південної Америки збільшилася на 83 відсотки, палахкотить понад 70 тисяч пожеж.

Питання про пожежі в Амазонії до порядку денного саміту в Біарріце вніс президент Франції Еммануель Макрон. Водночас президент Бразилії розцінив це як втручання у внутрішні справи його країни.