Прага не визнаватиме Палестину

22 вересня 2025, 19:46
Прага не визнаватиме Палестину
Фото: Reuters
Це рішення відрізняє її від ряду західних країн, які вже визнали Палестинську державу.

Чеська Республіка наразі не має наміру визнавати Палестинську державу, попри те, що низка країн, серед яких Австралія, Велика Британія та Канада, вже зробили відповідні заяви. 

Про це повідомляє Radio Prague International.

У Міністерстві закордонних справ Чехії підкреслили, що країна поки що не прийматиме такого рішення. Водночас у відомстві наголосили на підтримці дводержавного вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту, яке, за їхніми словами, може бути досягнуте лише через прямі переговори між сторонами.

Наразі очікується, що Португалія та ще близько десяти країн визнають Палестину державою в найближчі дні. Німеччина, як і Чехія, виступає за мирне врегулювання конфлікту на основі дводержавного рішення.

Це відбувається на фоні загострення гуманітарної ситуації в секторі Гази після останніх військових дій Ізраїлю, спрямованих проти керівництва Хамас, а також удару по Катару.

Водночас Міністерство закордонних справ Ізраїлю різко розкритикувало рішення Великої Британії та інших країн щодо визнання Палестини.

Проте Британія, Канада і Австралія визнали Палестинську державу.

 

ЧехіяПалестина

