Прем'єрка Естонії відмовилася гарантувати, що їхні військові не будуть направлені в Україну

Кая Каллас зазначила, що обставини можуть змінитись, та й за логікою росіян втручанням є навіть військова допомога Україні.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас відмовилася гарантувати, що війська її країни не втручатимуться у воєнні дії в Україні.

Про це повідомляє ERR.

Відповідну заяву Каллас зробила під час інфогодини уряду, основною темою якого була ситуація із заявою президента Франції Еммануеля Макрона про відправку військ країн ЄС до України.

Вказано, що депутати Рійгікогу (парламент Естонії – ред.) питали прем'єрку, чи планує Естонія відправляти своїх солдатів на допомогу Україні. У відповідь Каллас спершу заявила, що такий сценарій не обговорювався. Вона також спробувала роз'яснити плутанину у термінології.

"Про введення наземних військ мови ніколи не йшлося. Ніхто не говорив про відправку наземних військ. В англійській мові це ground troops, troops on the ground або soldiers on the ground - це солдати конкретної країни. Більше того, різні країни це роблять, різні країни надсилають солдатів, щоб допомогти українцям із навчанням", – наголосила Каллас.

Крім того, прем'єр-міністерка зазначила, що у будь-якому випадку рішення відправляти естонські війська до іншої країни приймає не вона. Для цього потрібен мандат Рійгікогу. Консерватори вимагали від Каллас гарантій, що Сили оборони Естонії не втручатимуться у воєнні дії. Однак, таких гарантій вона не дала.

"Я не даю таких обіцянок, бо обставини можуть змінитись. За вашою інтерпретацією, здається, що втручання може бути будь-що. Наша військова допомога Україні також може бути розцінена росією як втручання, бо ми дуже хочемо, щоб Україна перемогла, ми дуже хочемо, щоб росія програла та повернулася до своїх кордонів. Адже ми робимо все, щоб Україна перемогла. Ми тут чітко обрали бік, і цей бік України, тому що росія для нас – пряма загроза", – зазначила Каллас.

Нагадаємо, за підсумками лютневої зустрічі з підтримки України Макрон припустив, що країни НАТО та Євросоюзу таки можуть відправити в Україну свої війська у майбутньому.