Прем'єр-міністр Норвегії оголосив про додаткову допомогу для посилення протиповітряної оборони України

Президент України Володимир Зеленський 13 грудня прибув до Осло.

Норвегія надасть Україні додаткову фінансову та гуманітарну допомогу на суму $800 мільйонів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні Норвегія оголошує чітку додаткову підтримку Україні. Хочу з вами поділитися цією інформацією. Український уряд має платити медсестрам, лікарям, вчителям та іншим працівникам", - сказав Стере.

Він зазначив, що таким чином Норвегія допоможе із $1 млрд підтримки від США на 2023 рік, який закінчується.

"Також ми посилюємо нашу фінансову та гуманітарну підтримку на близько $800 млн на цей рік. Ми також хочемо оголосити, що ми будемо підтримувати український народ у 2024 році із найперших місяців", - наголосив норвезький прем'єр.

Президент України Володимир Зеленський 13 грудня прибув до Осло, столиці Норвегії, з неанонсованим візитом для участі у другому саміті "Україна - Північна Європа". Зокрема, плануються двосторонні переговори з його учасниками.

Також Зеленський та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели зустрічі для обговорення різних тем, у тому числі щодо подальшої підтримки України.