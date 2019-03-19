Премію Абеля, найпрестижнішу в сфері математики, присудили жінці

Премію Абеля норвежка американського походження отримала за новаторство у сфері геометричних рівнянь, калібрувальної теорії та інтегровних систем

В 2019 р. Норвезька академія наук і літератури вирішила присудити премію Абеля Карен Кескуллі Уленбек з Техаського університету в Остіні, США, за новаторські досягнення у сфері геометричних рівнянь, калібрувальної теорії та інтегровних систем.

"Карен Уленбек отримує премію Абеля-2019 за її фундаментальну роботу у галузі геометричного аналізу і теорії калібрування, яка різко змінила математичний ландшафт. Її теорії зробили революцію у нашому розумінні мінімальних поверхонь, наприклад, утворених мильними бульбашками, і більш загальних проблем мінімізації у більш високих вимірах", - заявив голова комітету Абеля Ханс Мунте-Каас, повідомляє сайт премії Абеля.

За словами члена Королівського товариства Джима Аль-Халілі, робота Уленбек призвела до деяких з найбільш важливих досягнень у галузі математики за останні 40 років.

Його Величність Король Гаральд V вручить лауреату премію Абеля на церемонії нагородження у Осло 21 травня.

Наголошується, що Уленбек розробила інструменти і методи глобального аналізу, якими тепер користується кожен геометр і аналітик. Її робота також закладає основи сучасних геометричних моделей у математиці та фізиці.

Крім цього, дослідниця також активно працювала над калібрувальною теорією, і її фундаментальна робота у цій галузі є важливою для сучасного математичного розуміння моделей у фізиці елементарних частинок, теорії струн і загальній теорії відносності.

Карен Уленбек є старшим науковим співробітником у Прінстонському університеті, а також співробітником в Інституті перспективних досліджень. Також вона - серед засновників Математичного інституту Парк-Сіті в Інституті перспективних досліджень, який прагне навчати молодих дослідників та сприяти взаємному розумінню інтересів і завдань у математиці.

Дослідниця також є співзасновником програми Інституту жінок та математики, створеної у 1993 році для набору і розширення можливостей жінок керувати дослідженнями в сфері математики на всіх етапах їхньої академічної кар'єри.

Премія Абеля присуджується за внесок у сфері математики, що відрізняється надзвичайною глибиною та впливом. Нагороду щороку вручає в Осло Його Величність король Харальд V. Вона присуджується Норвезькою академією наук і літератури від імені Міністерства освіти і науки Норвегії.

Сума премії становить 6 мільйонів норвезьких крон. Вибір лауреата грунтується на рекомендаціях комітету Абеля, до складу якого входять п'ять міжнародно визнаних математиків. Премія Абеля була заснована в 2002 році до 200-річчя з дня народження Нільса Хенріка Абеля і була вручена 19 лауреатам.

Нільс Хенрік Абель (1802–1829) був норвезьким математиком. Незважаючи на своє коротке життя, він зробив значний внесок у різні галузі математики.