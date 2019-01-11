Профіцит зведеного платіжного балансу України у вересні-2019 становить $60 млн

За даними НБУ, загалом за дев'ять місяців цього року зведений платіжний баланс зведено з профіцитом $2,214 млрд порівняно з дефіцитом $418 млн за дев'ять місяців 2018 року

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у вересні 2019 року зменшився до $1,1 млрд (7,4% ВВП) порівняно з $1,4 млрд (11,8% ВВП) у вересні минулого року.

Зведений платіжний баланс України у вересні 2019 року було зведено з профіцитом $60 млн, тоді як у вересні 2018 року його дефіцит становив $582 млн, свідчать попередні дані Національного банку України (НБУ), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За даними НБУ, загалом за дев'ять місяців цього року зведений платіжний баланс зведено з профіцитом $2,214 млрд порівняно з дефіцитом $418 млн за дев'ять місяців 2018 року.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у вересні 2019 року зменшився до $1,1 млрд (7,4% ВВП) порівняно з $1,4 млрд (11,8% ВВП) у вересні минулого року.

За січень-вересень 2019 року дефіцит поточного рахунку становив $2,7 млрд (2,5% ВВП) проти $3,4 млрд (3,7% ВВП) за той самий період минулого року.

Експорт товарів у вересні поточного року зростав більш високими темпами порівняно з їх імпортом - на 11,9% і на 2% відповідно (у серпні 2019 року експорт товарів збільшився на 6,3%, а їх імпорт - на 7,6%).

Обсяги експорту товарів у вересні становили $3,7 млрд. Основним фактором зростання стало нарощування експорту продовольчих товарів (зокрема зернових) - на 29,4% (у серпні - на 19,8%), продукції машинобудування - на 31, 4% (у серпні - на 3%), мінеральних продуктів (зокрема руд) - на 15,2% (у серпні - на 38%).

За даними НБУ, практично на рівні минулого року залишився експорт продукції хімічної промисловості та промислових виробів, водночас скоротився експорт: чорних і кольорових металів - на 16% (у серпні - на 16%), деревини та виробів із неї - на 10 , 8% (у серпні - на 21,1%).

За січень-вересень-2019 найбільше у номінальному обчисленні зросли обсяги експорту до країн ЄС - на $1,2 млрд, або на 9,9%. Частка країн ЄС у загальному експорті зросла до 37,7% (у січні-вересні 2018 року вона становила 37,1%). Обсяги експорту до країн Азії та Африки збільшилися відповідно на $910 млн (9,1%) і на $723 млн (23,9%). Частка країн Азії у загальному експорті збільшилася до 31,9% (за аналогічний період 2018 року - 31,7%), частка країн Африки зросла до 11% (за дев'ять місяців 2018 року - 9,6%). Обсяги експорту до Росії скоротилися на $280 млн (12,3%), а їхня частка у загальному експорті знизилася до 5,8% із 7,2% у січні-вересні 2018 року.

Обсяги імпорту товарів у вересні становили $5,1 млрд. Обсяги енергетичного імпорту скоротилися на 18,6% (у серпні - на 4,3%). Обсяги неенергетичного імпорту зросли на 9,8% (у серпні - на 11,3%), загалом за рахунок збільшення імпорту: продукції машинобудування - на 16,2% (у серпні - на 24,7%); продовольчих товарів - на 19,2% (у серпні - на 5,1%), промислових виробів - на 25,4% (у серпні - на 17,1%), продукції хімічної промисловості - на 5% (у серпні - на 5,2%), чорних і кольорових металів - на 7,3% (у серпні зменшився на 7,6%).

За дев'ять місяців 2019 року найбільше у номінальному обчисленні зросли обсяги імпорту з країн Азії (на $2 млрд, або на 22,4%) і ЄС (на $1,8 млрд, або на 11,9%). Частка імпорту з країн Азії в загальному обсязі імпорту збільшилася з 21,6% до 24,4%, частка імпорту з ЄС - з 37% до 38,2%. Обсяги імпорту з Росії скоротилися на $513 млн, або на 8,9%, а його частка в загальному імпорті знизилася з 14,3% до 12%.

За даними центробанку, сальдо первинних доходів у вересні сформувалося від'ємним через планові виплати відсотків за ОВДП і залишилося на рівні аналогічного періоду минулого року ($102 млн). Зростання виплат доходів від інвестицій на 14,6% компенсувалося збільшенням надходжень від оплати праці на 13,9%.

Чисте запозичення від зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку і рахунку операцій з капіталом) у вересні становить $1,1 млрд (у вересні-2018 - $1,4 млрд).

За дев'ять місяців 2019 року чисте запозичення від зовнішнього світу становить $2,7 млрд, тоді як за відповідний період минулого року - $3,4 млрд.

Чистий приплив коштів за фінансовим рахунком у вересні становить $1,2 млрд і обумовлювався операціями приватного сектору (у вересні минулого року приплив коштів за фінансовим рахунком становить $810 млн).

За січень-вересень 2019 року чистий приплив коштів за фінансовим рахунком становив $4,9 млрд, а за той самий період минулого року - $3 млрд.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у вересні становив $255 млн (у вересні-2018 - $104 млн), 73% із яких було направлено в реальний сектор.

За дев'ять місяців цього року чистий приплив прямих іноземних інвестицій становив $1,8 млрд (із них операції переоформлення боргу у статутний капітал становили 7%), а за аналогічний період минулого року становив $1,5 млрд (операції переоформлення боргу в статутний капітал становили 27%).

Чисте зменшення зовнішньої позиції банківської системи за операціями з портфельними та іншими інвестиціями становило $293 млн й обумовлено скороченням чистої зовнішньої позиції за статтею "валюта і депозити" на $236 млн, а також виплатами за єврооблігаціями на суму $35 млн.

Чисте зменшення зовнішньої позиції реального сектору (без урахування прямих іноземних інвестицій) у вересні становило $765 млн й обумовлено декількома різноспрямованими факторами: збільшенням чистої зовнішньої заборгованості за торговими кредитами на $694 млн (у вересні-2018 - на $299 млн); чистими надходженнями від розміщення єврооблігацій у розмірі $295 млн; чистими залученнями за кредитами та позиками на $109 млн (у вересні 2018 року - $126 млн); збільшенням обсягів готівкової валюти поза банками на $287 млн (у вересні 2018 - на $112 млн).

За січень-вересень 2019 року обсяги готівкової валюти поза банками збільшилися на $2,2 млрд, тоді як за той самий період минулого року - на $835 млн.

Усього чистий приплив за операціями приватного сектору у вересні поточного року становив $1,3 млрд проти $805 млн у вересні роком раніше.

Чистий відтік за операціями державного сектору становив $114 млн (у вересні 2018 року чистий становив $5 млн) і сформувався за рахунок погашень за ОВДП ($661 млн). Водночас чиста купівля нерезидентами ОВДП у вересні становила $439 млн.

Станом на 1 жовтня 2019 року обсяг міжнародних резервів України становить $21,4 млрд, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3,4 місяця.

Читайте також: Мінекономіки поліпшило оцінку зростання ВВП у 2019 році з 2,8% до 3,5%