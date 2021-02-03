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Прямі трансляції вчотирьох: Instagram запускає "живі кімнати"

У соціальній мережі Instagram з'явилася нова опція - Live Room («Живі кімнати»), де можна вести прямі трансляції вже вчотирьох.
Прямі трансляції вчотирьох: Instagram запускає "живі кімнати" Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у блозі компанії.

"Раніше ви могли виходити в прямий ефір лише з однією людиною, але зараз ми дозволяємо вам "подвоїти" свою пряму трансляцію", - йдеться у повідомленні компанії.

Нова опція буде доступна всім користувачам. У релізі компанії зазначається, що "живі кімнати" дадуть більше способів будувати бізнес, розширювати аудиторію і розкрити творчий потенціал користувачів.

Щоб запустити Live Room у додатку Instagram, потрібно свайпнути пальцем вліво і обрати опцію Live camera. Потім творець трансляції обирає гостей, яких хоче під’єднати до трансляції, а і всі його підписники отримують повідомлення про початок ефіру.

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02 03 2021 13:57
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