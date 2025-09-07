путін готовий зустрітися із Зеленським – Фіцо

Прем’єр Словаччини додав, що попри ризики для політичного іміджу, діалог між лідерами необхідний для припинення війни.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що президент рф Володимир путін нібито висловив готовність до особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, путін нібито не наполягає на зустрічі в москві й готовий провести переговори "в будь-якому іншому місці".

Про це Фіцо розповів в ефірі словацького радіо, передає Teraz.sk.

Він зазначив, що під час їхньої зустрічі путін продемонстрував "зацікавлення у переговорах". Водночас, за словами словацького прем'єра, і Зеленський, з яким він також мав розмову в п’ятницю, "дав зрозуміти, що не виключає такої зустрічі".

Разом з тим Фіцо визнав, що потенційна зустріч не матиме великого політичного ефекту - на його думку, путіна "не оцінять" у росії за такий крок.

Однак, за словами політика, обидва лідери, попри можливі політичні ризики, "усвідомлюють необхідність говорити одне з одним", адже без діалогу війна триватиме.

У своїх заявах Фіцо також повторив деякі російські наративи, зокрема, щодо нібито потреби "гарантій безпеки" не лише для України, але й для росії. Крім того, він вкотре висловився проти вступу України до НАТО.

Окремо прем’єр підтвердив, що Словаччина не планує залучення своїх військових на українську територію.

Водночас він припустив, що підтримка України з боку Братислави може включати дозвіл на транзит іноземних військ через словацьку територію.

Нагадаємо, що незабаром Зеленський та Фіцо проводять зустріч в Ужгороді.