путін на засіданні Радбезу ООН пригрозив світу силою

22 вересня 2025, 15:39
путін на засіданні Радбезу ООН пригрозив світу силою
з вільних джерел
Також він запропонував Вашингтону "зберегти статус-кво".

В понеідлок, 22 вересня, відбулось засідання Ради Безпеки ООН, де президент рф Володимир путін вкотре заявив про готовність росії відповідати на будь-які загрози не дипломатією, а військовою силою.

Про це інформують росЗМІ.

Він охарактеризував відмову від мораторію на ракети середньої та малої дальності як "вимушений крок" у відповідь на дії Заходу, який, за його словами, підриває основи діалогу між ядерними державами.

путін також заявив, що ініціативи кремля щодо ядерної безпеки "не отримали відгуку" від західних країн.

Нагадуємо, що договір про скорочення ракет середньої та малої дальності між США та росією спливає 5 лютого 2026 року. 

Водночас, попри загрозливі заяви, путін запропонував Вашингтону "зберегти статус-кво", що виглядає як спроба зберегти баланс між погрозами і прагненням до стабільності.

Раніше ми повідомляли, що путін неочікувано скликав Радбез рф і підготував важливі заяви.

 

