Тема оперативної наради Ради безпеки рф не розголошується.

У росії у понеділок 22 вересня відбудеться оперативна нарада з постійними членами Ради безпеки росії. Президент рф владімір путін на нараді має зробити "низку важливих заяв".

Про це повідомив його речник Дмитро Пєсков. Очікується, що заяви будуть зроблені після 14.30 путіним для преси (час московський, на цю мить збігається з Києвом). Після цього він проведе низку закритих зустрічей. Деталі Пєсков не повідомив.

Зазначимо, що оперативне засідання РБ рф збігається за датою з екстреним засіданням Ради безпеки ООН. Воно буде присвячене зальоту російського винищувача МіГ-31 у повітряний простір Естонії.

Нагадаємо, в рф назвали подібні повідомлення "безпідставними та спрямованими на нагнітання напруженості". МЗС Естонії при цьому вручило ноту протесту російському послу. Серед подій, які можуть обговорюватися на засіданні Ради безпеки рф, — вибухи в окупованому Криму. Там сталася НП у санаторії "Форос", який називають неофіційною "базою ФСБ".