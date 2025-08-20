Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
путін обговорив переговори щодо України з Ердоганом

20 серпня 2025, 14:55
путін обговорив переговори щодо України з Ердоганом
Фото: ria.ru
російська сторона висловила "задоволення" допомогою, яку надає Туреччина

російський диктатор путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Як заявили у кремлі, під час розмови вони обговорили мирні переговори щодо України.

Про це повідомляють росЗМІ.

Згідно із заявою, російська сторона висловила "задоволення" допомогою, яку надає Туреччина в проведенні переговорів між представниками росії та України в Стамбулі.
 
Крім того, під час розмови вони обговорили двосторонні відносини, включаючи розвиток торговельно-інвестиційних зв’язків. У кремлі також повідомили, що путін поділився з Ердоганом своїми оцінками саміту росія-США, який відбувся на Алясці.
 
За підсумками розмови, сторони домовилися про продовження особистих контактів.
ПутінЕрдоганвійна в Україніросія окупанти

