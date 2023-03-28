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ПОЛІТИКА

путін підставляє главу Китаю, оголосивши про плани відправити тактичну ядерну зброю до сусідньої білорусі – Bloomberg

28 березня 2023, 20:11
путін підставляє главу Китаю, оголосивши про плани відправити тактичну ядерну зброю до сусідньої білорусі – Bloomberg
Незалежно від того, чи блефує путін зі своїм арсеналом, це ставить главу Китаю в незручне становище в його зусиллях стати надійним посередником у конфліктах.

російський диктатор володимир путін підірвав авторитет глави Китаю Сі Цзіньпіна, заявивши про розміщення ядерної зброї на території білорусі.

Про це повідомляє  Bloomberg.

Надавши допомогу Саудівській Аравії та Ірану щодо відновлення дипломатичних відносин, Сі Цзіньпін звернув увагу на інші геополітичні проблеми, а саме війну, яку розпочав путін в Україні.

Нещодавно китайський глава здійснив візит до москви на три дні, де він провів тривалі переговори з путіним разом із тостами за їхню "безмежну дружбу". В результаті перемовин вони в спільній заяві заявили, що "всі ядерні держави повинні утримуватися від розміщення ядерної зброї за кордоном"

Проте буквально через кілька днів путін ставить Сі Цзіньпіна в незручне становище, оголосивши про плани відправити тактичну ядерну зброю до білорусі, яка межує з Україною. Незалежно від того, чи блефує путін зі своїм арсеналом, це ставить главу Китаю в незручне становище в його зусиллях стати надійним посередником у конфліктах.

Сі Цзіньпін не підтримав, проте і не різко критикував путіна щодо України. Але одну річ він чітко заявляв місяцями: "росія не повинна використовувати ядерну зброю у війні".

Очікувалося, що Сі Цзіньпін проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським протягом декількох днів після візиту до москви, оскільки він не спілкувався з ним після вторгнення росії. Проте ця розмова ще не відбулася.

війнаядерна зброяПутінбілорус

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