путін пропонує Україні капітуляцію – Макрон

Напередодні важливих переговорів у Вашингтоні французький лідер закликав Європу та Київ діяти єдиним фронтом.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що глава кремля Володимир путін не прагне миру, а фактично пропонує Україні капітуляцію. Він наголосив, що Європа та Україна повинні діяти єдиним фронтом.

Про це повідомляє телеканал BFMTV.

"Чи думаю я, що президент путін хоче миру? Ні. Чи думаю я, що президент Трамп хоче миру? Так. На мою думку, путін хоче, щоб Україна капітулювала, саме це він і пропонує", - заявив Макрон.

Нагадаємо, що вже завтра президент України Володимир Зеленський відвідає Білий дім, де обговорить із президентом США Дональдом Трампом подальші кроки для завершення війни. У зустрічі також візьмуть участь низка європейських лідерів.

У зв'язку з цим Макрон анонсував "жорстку дискусію" з Трампом і підкреслив, що головна мета переговорів — продемонструвати єдність позицій між Україною та європейськими партнерами.

Французький президент додав, що союзники ЄС прагнуть збереження територіальної цілісності України та вважають за необхідне, щоб Київ був безпосередньо представлений на будь-яких переговорах щодо врегулювання війни.

"Будь-яка угода, заснована на ослабленні української армії або скороченні її чисельності, була б нещирою та приреченою на зрив. Є лише одна держава, яка пропонує такий 'мир' і це росія", - наголосив Макрон.

Він також застеріг: якщо Європа проявить слабкість у відносинах із Москвою, це стане ґрунтом для нових воєн.

"Якщо ми сьогодні слабкі у стосунках із росією - ми готуємо конфлікти завтрашнього дня", - зазначив французький лідер, нагадавши, що російська влада ще з 2008 року "жодного разу не виконувала своїх обіцянок щодо миру та ненападу".

Наприкінці виступу Макрон підкреслив своє бачення майбутнього континенту:

"Я хочу бачити могутню Європу, сильну, вільну, яка сама ухвалює рішення та бере на себе відповідальність", - резюмував він.