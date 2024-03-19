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ПОЛІТИКА

путін спробує використати високу явку виборців та свою перемогу для створення інформаційного поля для затяжної війни в Україні – ISW

19 березня 2024, 14:31
путін спробує використати високу явку виборців та свою перемогу для створення інформаційного поля для затяжної війни в Україні – ISW
з вільних джерел
Особливо для цього використають "результати" на окупованих територіях.

Президент росії владімір путін намагатиметься використати заявлену рекордну явку виборців і свою перемогу на "виборах" для створення інформаційного поля для затяжної війни в Україні.

Так вважає американський Інститут вивчення війни.

російська Центральна виборча комісія у понеділок, наступного ж дня після "виборів", заявила, що путін переміг на президентських "виборах", набравши 87,28% голосів При цьому заявлена і рекордна явка виборців – 77,44%.

Безпосередньо путін і високопоставлені російські чиновники відразу ж заявили, що рекордна явка виборців і висока громадська підтримка путіна "продемонстрували єдність росії та довіру до путіна".

В ISW зазначають, що за даними ЦВК рф, путін буцімто "набрав" від 88,12% до 95,23% голосів на окупованих територіях України – Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей і Криму.

"російські окупаційні чиновники, ймовірно, сфальсифікували рекордно високу підтримку путіна в окупованій Україні та, ймовірно, примушували громадян України брати участь у виборах, які за своєю суттю були примусовими, враховуючи велику кількість російських військ, які діяли в окупованій Україні", - підкреслюють аналітики.

Також на цих територіях майже на 100% "проголосували" російські військові, які начебто 97% голосів віддали за путіна.

путін стверджує, що він «не очікував» таких високих результатів виборів на окупованих територіях України і що результати демонструють, що люди в окупованій Україні "вдячні за захист росії", і тому росія зробить все, щоб "забезпечити їх захист".

"Ймовірно, путін продовжує намагатися створити інформаційні умови для виправдання тривалого конфлікту та тривалої окупації України під виглядом «захисту» цивільних осіб в окупованій Україні, яким загрожує лише російське вторгнення", - резюмують в ISW.

Зазначимо, що путін після закінчення голосування заявив, що вважає своїм першочерговим завданням на посту президента війну з Україною "дуже хорошим темпом і з чудовою якістю", і додав, що не виключає повномасштабного конфлікту між росією та НАТО.

виборивійнаокупаціяПутінрф тероризм

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