Він також натякнув на можливе відновлення відносин зі США після зустрічі з Трампом.

Кремлівський диктатор Володимир путін заявив, що росія нібито робить усе можливе для припинення війни в Україні.

Про це повідомляє РИА Новости.

"На Заході працює пропаганда, яка стверджує, що росія розпочала війну. Але забувають, що вона почалася ще у 2014 році проти населення Донбасу. росія робить усе для того, щоб цю війну зупинити", - сказав він.

Також путін заявив, що у росії нібито немає "недружніх країн", а лише "недружні еліти", які нібито діють у інтересах Заходу.

путін прокоментував і свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, назвавши її "дуже гарною" і висловивши сподівання на "повномасштабне відновлення відносин" між двома країнами.

Крім того, він пообіцяв, що Курська область та інші прикордонні регіони рф, які постраждали від бойових дій, будуть відновлені.

Зазначимо, що тиждень тому Трамп і путін завершили зустріч без угод і припинення вогню.