путін заявив, що росія може вийти із "зернової угоди", якщо її вимоги не будуть виконані – Reuters

росія продовжує заявляти, що ООН не виконує її вимоги, прописані в угоді.

Президент росії владімір путін заявив 13 липня, що рф має намір вийти із Чорноморської зернової ініціативи, термін якої спливає 17 липня, якщо російські вимоги не будуть виконані.

Про це повідомляє Reuters.

У коментарях російському державному телебаченню путін заявив, що ООН поки не змогла знайти рішення, яке задовольнило б росію, а також, що не отримував від генсека ООН жодного листа з пропозиціями.

"Ми подумаємо. Ще декілька днів є. Ми подумаємо, як вчинити… Ми можемо призупинити нашу участь в угоді, і якщо всі в черговий раз скажуть, що всі обіцянки, дані нам, будуть виконані, то нехай вони виконають цю обіцянку. Ми негайно повернемося до цієї угоди", – сказав путін, передає видання.

Нагадаємо, що ООН та Туреччина виступили посередниками Чорноморської зернової ініціативи з росією і Україною в липні 2022 року, щоб сприяти експорту українського зерна задля пом'якшення глобальної продовольчої кризи, яка загострилася після того, як москва ввела війська в Україну, а її Чорноморський флот заблокував українські морські порти.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував у листі до путіна підключити підсанкційний "Россєльхозбанк" до Міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT в обмін на продовження "зернової угоди" (отримання цього листа путін заперечив 13 липня).