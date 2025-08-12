Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Радник кремля Дмітрій Суслов озвучив плани путіна на завершення війни з Україною

12 серпня 2025, 20:35
Радник кремля Дмітрій Суслов озвучив плани путіна на завершення війни з Україною
Фото: Reuters
росія хоче укласти угоду зі США без участі України та Європейського Союзу.

російський президент путін зараз вимагає для перемир'я трохи менше ніж раніше.

Про це в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera заявив радник кремля із зовнішньої політики, заступник директора Центру європейських та міжнародних досліджень Вищої школи економіки Дмітрй Суслов.

Радник зазначив, що під час зустрічі на Алясці лідери можуть обговорювати двосторонній російсько-американський план щодо досягнення перемир'я в Україні.
 
путін пропонує:
  • Відведення ЗСУ з Донбасу.
  • Відхід всрф із Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей при збереженні лінії фронту на інших напрямках, окрім Донбасу.
  • Україна має зобов'язатися не вступати до НАТО.
 
Окрім того, має відбутися демілітаризація країни та проведена конституційна реформа щодо федерального устрою.
 
"Ще рік тому москва просила українців повністю піти з чотирьох окупованих регіонів, включаючи Запорізьку та Херсонську області, а зараз просить лише про Донбас," – заявив радник кремля. 
 
росія, як повідомив Суслов, хоче укласти двосторонню угоду зі США без участі України та Європейського Союзу.

 

