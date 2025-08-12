Радник кремля Дмітрій Суслов озвучив плани путіна на завершення війни з Україною

росія хоче укласти угоду зі США без участі України та Європейського Союзу.

російський президент путін зараз вимагає для перемир'я трохи менше ніж раніше.

Про це в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera заявив радник кремля із зовнішньої політики, заступник директора Центру європейських та міжнародних досліджень Вищої школи економіки Дмітрй Суслов.

Радник зазначив, що під час зустрічі на Алясці лідери можуть обговорювати двосторонній російсько-американський план щодо досягнення перемир'я в Україні.

путін пропонує: