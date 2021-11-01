Ракові клітини можуть впадати у сплячку, щоб перечекати хіміотерапію

Вчені кажуть, що з цим можна боротися

Ракові клітини, як деякі ссавці, можуть впадати у сплячку, щоб перечекати несприятливі умови для виживання.

Лабораторні експерименти показали, що пухлини можуть сповільнювати свій метаболізм та ділення, щоб почати знов активно ділитися, коли зникне загроза, тобто хіміотерапія, повідомляє "Громадське".

Вчені кажуть, що ракові клітини використовують "стратегію виживання ембріона". Хоча ця стратегія втрачена для людей, її використовують сотні видів ссавців, щоб зберегти свій ембріон від загибелі у період екстремальних умов середовища, наприклад, через відсутність їжі. Тоді значно зменшується обмін речовин, розвиток ембріона зупиняється. Коли навколишні умови покращуються, ембріон повертається до свого нормального розвитку.

Так, під час лабораторного експерименту науковці виявили, що будь-яка клітина пухлини може перейти у сплячку для захисту від хіміотерапії. У пухлині сповільнюється темп поділу клітин, а також знижуються потреби в кисні. Поки на клітини діє хіміотерапія - вони залишаються у такому стані.