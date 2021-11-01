Ракові клітини можуть впадати у сплячку, щоб перечекати хіміотерапію
Лабораторні експерименти показали, що пухлини можуть сповільнювати свій метаболізм та ділення, щоб почати знов активно ділитися, коли зникне загроза, тобто хіміотерапія, повідомляє "Громадське".
Вчені кажуть, що ракові клітини використовують "стратегію виживання ембріона". Хоча ця стратегія втрачена для людей, її використовують сотні видів ссавців, щоб зберегти свій ембріон від загибелі у період екстремальних умов середовища, наприклад, через відсутність їжі. Тоді значно зменшується обмін речовин, розвиток ембріона зупиняється. Коли навколишні умови покращуються, ембріон повертається до свого нормального розвитку.
Так, під час лабораторного експерименту науковці виявили, що будь-яка клітина пухлини може перейти у сплячку для захисту від хіміотерапії. У пухлині сповільнюється темп поділу клітин, а також знижуються потреби в кисні. Поки на клітини діє хіміотерапія - вони залишаються у такому стані.
"Стратегію виживання ембріона" продемонстрували в експериментах на мишах, яким хірургічно підсаджували ракові клітини, які розвивалися у пухлини. Згодом тваринам проводили хіміотерапію: упродовж восьми тижнів лікування зростання пухлини зупинялося, а після завершення лікування - відновлювалося. Вчені повторили експеримент на декількох групах мишей і результат був аналогічний: поки тривала хіміотерапія ракові клітини «засинали», а як тільки вона завершувалася - "прокидалися".
За словами науковців, те, що ракові клітини можуть впадати у сплячку ускладнює їхнє лікування, а також пояснює, чому вони стають стійкими до певних медикаментів. Водночас дослідники кажуть, що стратегію виживання ракових клітин можна використати проти них.
Так, під час впадіння у сплячку ракові клітини активують процес автофагії - тобто "самопоглинання". Це процес, коли клітина "пожирає" або руйнує власні білки, щоб вижити за відсутності інших поживних речовин. Тоді науковці використали проти клітин речовину, яка пригнічує автофагію. Виявилось, що без можливості "самопоглинання" ракові клітини не здатні себе захистити, тому хіміотерапія вбиває їх.
"Це новий підхід до проблеми стійкості клітин до хіміотерапії. Ми повинні боротися з раковими клітинами, поки вони перебувають у вразливому сповільненому стані та ще не встигли мутувати та стати стійкими до лікування", - підсумувала одна з авторок дослідження Кетрін О'Браєн.
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