Резніков після зустрічі з главою Пентагону: продовжуватимемо працювати для забезпечення перемоги України
Міністр оборони України Олексій Резніков 2 червня зустрівся зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.
Про це Резніков повідомив у своєму Twitter.
"Я був радий зустрітися з моїм американським колегою і великим другом Ллойдом Остіном і рамках діалогу "Шангрі-Ла". Партнерство Україна-США міцне. Ми продовжимо працювати задля забезпечення перемоги України та відновлення миру в Європі", - написав Резніков.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки допоможуть Україні побудувати "армію майбутнього", адже переговори між Києвом та кремлем можуть відбутися лише з позиції сильної України.<p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 21px; font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" font-size:="" 20px;"="">