Резніков після зустрічі з главою Пентагону: продовжуватимемо працювати для забезпечення перемоги України

У Міноборони наголосили, що партнерство Україна-США залишається міцним.

Міністр оборони України Олексій Резніков 2 червня зустрівся зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Про це Резніков повідомив у своєму Twitter.

"Я був радий зустрітися з моїм американським колегою і великим другом Ллойдом Остіном і рамках діалогу "Шангрі-Ла". Партнерство Україна-США міцне. Ми продовжимо працювати задля забезпечення перемоги України та відновлення миру в Європі", - написав Резніков.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки допоможуть Україні побудувати "армію майбутнього", адже переговори між Києвом та кремлем можуть відбутися лише з позиції сильної України.