рф готується до шокової ціни на нафту – розвідка

10 серпня 2025, 16:56
Додатковий тиск на ринок Росії чинить уповільнення економіки Китаю

Світові ціни на нафту наприкінці 2025 – на початку 2026 років можуть впасти до $40–50 за барель, йдеться у звіті російського фонду "росконгрес". Зараз барель нафти коштує $66–68, але ринок переживає нову цінову війну.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Згідно з інформацією розвідки, угода ОПЕК+ "тріщить по швах", оскільки Саудівська Аравія збільшує видобуток, створюючи надлишок пропозиції. Додатково, експортери сланцевої нафти стрімко нарощують буріння, попри низьку ціну.
 
Ситуація ускладнюється уповільненням економіки Китаю та зростанням експорту нафти з Бразилії, Гаяни та Норвегії. Геополітичні ризики, які раніше впливали на котирування, тепер майже не мають значення. Як наслідок, пропозиція нафти у світі зростає значно швидше, ніж попит.
