рф пішла на поступки щодо 5 областей України – Віткофф

17 серпня 2025, 19:12
Спецпосланець Трампа також розповів, який саме вигляд мають ці поступки
Росія пішла на поступки щодо 5 областей України, заявив спецпосланець президента США Стів Віткофф. Пізніше він підкреслив, що "поступки" кремлівського диктатора путіна полягають у тому, що вона не захопить всю територію України.
 
Про це він розповів в ефірі телеканала CNN.
 
Віткофф додав: "США і росія домовилися про гарантії безпеки для України, але тепер усе залежить від України". Вони, за його словами, повинні будуть працювати "за аналогією зі статтею 5 договору НАТО". Також спецпосланець Трампа додав, що в понеділок, зокрема, буде обговорюватися питання територій.
 
Крім того, як він зазначив, росія повинна буде прописати у своїй Конституції, що "не нападатиме на європейські країни". А ще Трамп начебто розуміє, що саме українці мають вирішувати, як обмінюватися землями чи домовлятися з росіянами про території.
