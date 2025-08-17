рф пішла на поступки щодо 5 областей України – Віткофф

Спецпосланець Трампа також розповів, який саме вигляд мають ці поступки

Росія пішла на поступки щодо 5 областей України, заявив спецпосланець президента США Стів Віткофф. Пізніше він підкреслив, що "поступки" кремлівського диктатора путіна полягають у тому, що вона не захопить всю територію України.

Про це він розповів в ефірі телеканала CNN.

Віткофф додав: "США і росія домовилися про гарантії безпеки для України, але тепер усе залежить від України". Вони, за його словами, повинні будуть працювати "за аналогією зі статтею 5 договору НАТО". Також спецпосланець Трампа додав, що в понеділок, зокрема, буде обговорюватися питання територій.

Крім того, як він зазначив, росія повинна буде прописати у своїй Конституції, що "не нападатиме на європейські країни". А ще Трамп начебто розуміє, що саме українці мають вирішувати, як обмінюватися землями чи домовлятися з росіянами про території.