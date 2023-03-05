Роберта Мецола закликала ЄС розпочати з Україною переговори про членство вже цього року – ЗМІ

Мецолу вражає темп, з яким ВР і уряд просуваються для вступу до ЄС.

Переговори про вступ України в ЄС потрібно розпочати вже цього року, вважає очільниця Європарламенту Роберта Мецола.

Її слова під чам візиту до України цитує "Голос Америки".

"Коли ми говоримо, що Україна – це Європа, а Європа – це Україна, це означає, що переговори про вступ мають початися якнайшвидше. Сподіваюся, вже цього року", - сказала Мецола.

Вона додала, що майбутнє нашої країни в Євросоюзі, зауваживши, що її "вражає темп, з яким Верховна Рада і уряд просуваються щодо вступу до ЄС".

Нагадаємо, у січні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна може стати членом ЄС вже протягом двох років. За його підрахунками, вже у 2023-му повинна стартувати попередня стадія перемовин. З цими прогнозами погоджується і президент Володимир Зеленський.

За словами депутата Європарламенту Андрюса Кубілюса, переговори України з Євросоюзом можуть закінчитися до 2027 року, а повноправного членства у блоці держава зможе набути у 2029 році.