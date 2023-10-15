росія активно використовує залізницю у своїй логістиці для переміщення живої сили та зброї – британська розвідка
Залізнична логістика залишається життєво важливим компонентом підтримки російського вторгнення. рфвикористовує залізничні мережі для переміщення боєприпасів, бронетехніки, пального та особового складу в Україну.
Про це повідомляє Міноборони Британії.
Залізнична мережа на тимчасово окупованих територіях України залишається значною мірою життєздатною, але вразливою до спорадичних обстрілів української артилерії, ракетних ударів з повітря та диверсій.
"У попередніх конфліктах виснаження залізничного транспорту вимагало цілеспрямованих, тривалих і багаторазових атак з боку повітряних і/або наземних сил", - заявили в Міноборони Британії.
росія майже напевно продовжує підтримувати і вдосконалювати свої залізничні шляхи сполучення в Україні і будує нову залізничну лінію до Маріуполя, яка скоротить час для поставок на запорізький фронт.
росія використовує цивільних підрядників і техніку для завершення цього проекту, ймовірно, розраховуючи, що це ускладнить націлювання і збереже залізничні можливості військових для виконання нагальних завдань в інших місцях.
"Нова лінія потрапляє в умовний радіус дії українських високоточних ударних систем великої дальності", - йдеться у повідомленні британської розвідки.