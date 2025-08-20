Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія атакувала припортову інфраструктуру Одещини

20 серпня 2025, 08:07
росія атакувала припортову інфраструктуру Одещини
Фото: ДСНС
Для ліквідації наслідків атаки залучили 54 рятувальники та 16 одиниць техніки

Уночі росія масовано атакувала область ударними БпЛА. За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

Про це повідомляє ДСНС.

Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури.

54 рятувальники та 16 одиниць брали участь у ліквідації наслідків російської атаки.

Також залучався пожежний потяг "Укрзалізниці" та місцева пожежна команда.
 
Нагадаємо, у ніч на 20 серпня російські терористи здійснили масовану атаку ударних дронів на Одещину. На місці влучання зафіксовано масштабну пожежу. За повідомленням місцевих пабліків, під прицілом опинився Ізмаїльський район. Повідомляється, що росія б'є по енергетичній інфраструктурі. Також зазначається, що через обстріл є перебої з електропостачанням. Стало відомо, що внаслідок обстрілу є постраждалі. На місці влучань зафіксовано масштабну пожежу.
Одесаросія окупантивійна в Україні

