Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія перекидає військову техніку до білорусі для спільних навчань

08 серпня 2025, 12:09
росія перекидає військову техніку до білорусі для спільних навчань
Фото: з вільного доступу
Поки не зафіксовано жодної безпосередньої загрози, кажуть прикордонники
росія почала перекидати техніку до білорусі для участі у спільних військових навчаннях. За оцінкою українських прикордонників, ця активність має більше пропагандистський, ніж воєнний характер.
 
Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, передає "Армія.Іnform".
 
Він зазначив, що поки не зафіксовано жодної безпосередньої загрози.
 
"Ми уважно стежимо за ситуацією. Справді, техніка з’являється, навчання оголошено. Але на даний момент це більше інформаційна кампанія з боку ворога, ніж реальна загроза", - сказав Демченко.
 
Він підкреслив, що наразі на території білорусі немає "значного контингенту" російських військ.
 
"На півночі ми зберігаємо високу пильність, але підстав для паніки немає. Усі наші підрозділи на цій ділянці перебувають у постійній готовності до будь-якого розвитку подій", - додав він.

 

Білорусьвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється