росія перекидає військову техніку до білорусі для спільних навчань

росія почала перекидати техніку до білорусі для участі у спільних військових навчаннях. За оцінкою українських прикордонників, ця активність має більше пропагандистський, ніж воєнний характер.

Він зазначив, що поки не зафіксовано жодної безпосередньої загрози.

"Ми уважно стежимо за ситуацією. Справді, техніка з’являється, навчання оголошено. Але на даний момент це більше інформаційна кампанія з боку ворога, ніж реальна загроза", - сказав Демченко.

Він підкреслив, що наразі на території білорусі немає "значного контингенту" російських військ.

"На півночі ми зберігаємо високу пильність, але підстав для паніки немає. Усі наші підрозділи на цій ділянці перебувають у постійній готовності до будь-якого розвитку подій", - додав він.