росія покращила ракети, щоб ускладнити роботу Patriot

15 серпня 2025, 13:13
джерело slovoidilo
За даними розвідки США, останніми місяцями росія активізувала використання балістичних ракет з поліпшеною маневреністю.
Розвідувальне управління Міністерства оборони США (DIA) повідомило, що удосконалені російські балістичні ракети з маневреними траєкторіями і приманками знижують ефективність ППО Patriot в Україні.
 
Про це повідомляє TWZ.
 
За даними розвідки США, останніми місяцями росія активізувала використання балістичних ракет з поліпшеною маневреністю. Це призвело до того, що системи Patriot, на які Україна покладається для захисту від ударів балістикою, стали менш ефективними.
 
Україна має у своєму розпорядженні п'ять батарей Patriot: три від США, одну від Румунії та одну від спільного постачання Німеччини та Нідерландів. Також українські сили отримали додаткові перехоплювачі, однак експерти зазначають, що навіть із ними системи не завжди можуть впоратися з новими російськими ракетами.
 
Російські ракети тепер можуть змінювати траєкторію і виконувати маневри замість польоту за стандартною балістичною траєкторією. Крім того, деякі ракети оснащені засобами радіоелектронного обману, що ускладнює їх відстеження і перехоплення системами Patriot.
 
Йдеться про ракети Іскандер-М і KN-23. Вони вважаються такими, що найчастіше застосовуються країною-агресором в ударах по Україні.

 

ППОвійна в Україніросія окупанти

