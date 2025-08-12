росія втрачає прибуток від нафти – розвідка

росія втрачає свій прибуток від експорту нафти і газу. З початку року він знизився майже на 20%.

"Нафтогазові доходи російського бюджету впали на 18,5% у річному вимірі в січні-липні 2025 року, до 69,2 млрд доларів", - зазначили в СЗР.

Там уточнили, що липневий показник доходів скоротився на 27% - до 9,9 млрд доларів. А збори податку на видобуток корисних копалин знизилися на 34,3%.

"Газпромнефть" у першому півріччі отримала чистий прибуток 2,9 млрд доларів - у 1,8 раза менше, ніж раніше. Прибуток від продажів знизився з 2,97 млрд доларів у першій половині 2022 року до 234 млн доларів.

У Ханти-Мансійському окрузі, одному з головних нафтових регіонів, за січень-травень сумарний збиток компаній досяг 8,8 млрд доларів, а прибуток від продажів - лише 2,49 млрд доларів.

Зниження доходів пов'язане з кількома причинами: падінням світових цін на нафту, посиленням податків і санкціями. Ці фактори створюють ризики для галузі та змушують російську владу шукати нові шляхи адаптації до економічних викликів.