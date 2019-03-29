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Російські кораблі взяли на супровід фрегати НАТО в Чорному морі

Спостереження здійснюють кораблі ВМФ Росії "Іван Хурс" і "Василь Биков"
Кораблі Чорноморського флоту взяли на супровід фрегати НАТО, які увійшли в акваторію Чорного моря на запрошення України для участі в навчаннях.
Російські кораблі взяли на супровід фрегати НАТО в Чорному морі Фото: twitter.com/YorukIsik

"Сили і засоби Чорноморського флоту взяли на супровід групу кораблів НАТО в складі трьох фрегатів КРЗ (з керованою ракетною зброєю) ВМС Нідерландів, Канади та Іспанії, яка увійшла в акваторію Чорного моря", -  повідомляє РБК з посиланням на Національний центр управління обороною Росії.

Відзначається, що спостереження здійснюють кораблі ВМФ Росії "Іван Хурс" і "Василь Биков".

Нагадємо, Павло Клімкін заявляв, що Чорноморська безпека є невід’ємною частиною ефективної трансатлантичної співпраці та євроатлантичної інтеграції.

 
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29 03 2019 10:42
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