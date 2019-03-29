Російські кораблі взяли на супровід фрегати НАТО в Чорному морі
"Сили і засоби Чорноморського флоту взяли на супровід групу кораблів НАТО в складі трьох фрегатів КРЗ (з керованою ракетною зброєю) ВМС Нідерландів, Канади та Іспанії, яка увійшла в акваторію Чорного моря", - повідомляє РБК з посиланням на Національний центр управління обороною Росії.
Відзначається, що спостереження здійснюють кораблі ВМФ Росії "Іван Хурс" і "Василь Биков".
.@nato @SNMG_2 frigates, flagship @kon_marine De Zeven Provinciën-class @Zr_Ms_Evertsen F805, @RCN_MRC Halifax Class @HMCS_NCSM_TOR FFH 333, Turkish Navy Yavuz class TCG Yıldırım F243 , @Armada_esp Santa Maria Class ESPS Santa Maria F81 transit Bosphorus & enter BlackSea together pic.twitter.com/Jb5FGkT6Oi— Yörük Işık (@YorukIsik) 28 березня 2019 р.
Нагадємо, Павло Клімкін заявляв, що Чорноморська безпека є невід’ємною частиною ефективної трансатлантичної співпраці та євроатлантичної інтеграції.
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