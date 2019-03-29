Російські кораблі взяли на супровід фрегати НАТО в Чорному морі Спостереження здійснюють кораблі ВМФ Росії "Іван Хурс" і "Василь Биков"

Кораблі Чорноморського флоту взяли на супровід фрегати НАТО, які увійшли в акваторію Чорного моря на запрошення України для участі в навчаннях.

Фото: twitter.com/YorukIsik

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