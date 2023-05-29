російські приватні військові компанії розширюються на фронті, оскільки москва шукає більше солдатів – WSJ

Деякі з найбільших державних компаній росії найняли бійців, оскільки москва бореться з нестачею робочої сили, а Україна готує новий наступ.

В умовах дефіциту бажаючих загинути на війні в Україні охоронні фірми, створені найбільшими державними корпораціями росії, відправляють співробітників на лінію фронту, щоб довести лояльність кремлю.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Глава рф путін, схоже, не хоче починати нову великомасштабну мобілізацію після призову минулої осені. Натомість кремль частково передав набір персоналу приватному сектору та компаніям, які залежать від постійних державних контрактів.

В останні місяці держкомпанії, такі як "Газпром" створили приватні охоронні підрозділи для цієї мети, а існуючі компанії, контрольовані колишніми офіцерами російської армії, набрали нових членів. За словами солдатів, аналітиків і колишніх російських чиновників, в останні місяці більшість з них відправили чоловіків на війну в Україні, часто в якості допоміжних сил під командуванням Міністерства оборони.

Відзначається, що ці компанії частково наслідують ПВК "Вагнер" Євгена Прігожина, однак вони менш чисельні, ніж "Вагнер" - всього кілька тисяч новобранців.

У той же час, зазначає WSJ, згідно Прігожину, публічним оголошенням про вакансії і колишнім російським чиновникам, компанії, підтримувані корпораціями, платять значно вищу заробітну плату, ніж добровольчі батальйони, пов'язані з "Вагнером" або Міністерством оборони. Деякі з них також краще навчені. Аналітики та новобранці кажуть, що війська часто підпорядковуються Міністерству оборони, на відміну від бійців Вагнера, які діють переважно самостійно.

WSJ повідомляє, що у лютому російський уряд видав постанову, що дозволяє "Газпрому", найбільшій російській енергетичній компанії, створити власну охоронну фірму, один з компонентів якої тепер називається "Потік". Два підрозділи, що виросли з охоронної фірми "Газпрому", потім були передані в пряме підпорядкування Міноборони росії.

Через кілька тижнів після урядової постанови про створення приватних охоронних компаній "Газпрому" його новобранці розповіли в соцмережах, що вони воюють на лінії фронту в Україні, зокрема, в Бахмуті.

WSJ зазначає, що хоча приватні військові компанії технічно незаконні в росії, однак охоронні компанії отримали неофіційне благословення кремля діяти в інтересах війни рф в Україні.

Нагадаємо, у росії внесли зміни до закону "Про військовий стан", які, зокрема, дозволяють проводити вибори на окупованих територіях та депортувати мешканців.