Російський "МіГ" в українському суді домігся стягнення 5 млн грн із заводу "Укроборонпрому"

Суд Хмельницької області підтримав країну-агресора в суперечці з підприємством "Красилівський агрегатний завод"

Господарський суд Хмельницької області підтримав країну-агресора в суперечці між підприємством "Красилівський агрегатний завод" (входить до складу ДП "Укроборонпром") і "Російською літакобудівною корпорацією "МіГ".

Суд повністю задовольнив позовні вимоги російської компанії і присудив стягнути з українського підприємства понад 5 млн рублів на користь "МіГ", який є одним з основних підприємств російської військової промисловості.

"Рішення було прийнято 18 квітня суддями Смаровоз М.В., Виноградова В.В. та Гладюк Ю.В, за результатами розгляду судової справи №924 / 774/18", - повідомляють на сайті держконцерну.

В "Укроборонпромі" нагадали, що корпорація "МіГ" включена до списку санкцій, згідно з українським законом про санкції. Крім того, українські обмеження синхронізовані з аналогічними санкціями США і ЄС проти РФ.

"Держконцерн буде оскаржувати рішення Госпсуду Хмельницької області в суді вищої інстанції", - наголошено в повідомленні.

АТ "Російська літакобудівна корпорація "МіГ" входить до складу АТ "Об'єднана авіабудівна корпорація", 100% акцій якої належить державі Росія.