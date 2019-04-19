Російський "МіГ" в українському суді домігся стягнення 5 млн грн із заводу "Укроборонпрому"
Суд повністю задовольнив позовні вимоги російської компанії і присудив стягнути з українського підприємства понад 5 млн рублів на користь "МіГ", який є одним з основних підприємств російської військової промисловості.
"Рішення було прийнято 18 квітня суддями Смаровоз М.В., Виноградова В.В. та Гладюк Ю.В, за результатами розгляду судової справи №924 / 774/18", - повідомляють на сайті держконцерну.
В "Укроборонпромі" нагадали, що корпорація "МіГ" включена до списку санкцій, згідно з українським законом про санкції. Крім того, українські обмеження синхронізовані з аналогічними санкціями США і ЄС проти РФ.
"Держконцерн буде оскаржувати рішення Госпсуду Хмельницької області в суді вищої інстанції", - наголошено в повідомленні.
АТ "Російська літакобудівна корпорація "МіГ" входить до складу АТ "Об'єднана авіабудівна корпорація", 100% акцій якої належить державі Росія.
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