Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Російський "МіГ" в українському суді домігся стягнення 5 млн грн із заводу "Укроборонпрому"

Суд Хмельницької області підтримав країну-агресора в суперечці з підприємством "Красилівський агрегатний завод"
Господарський суд Хмельницької області підтримав країну-агресора в суперечці між підприємством "Красилівський агрегатний завод" (входить до складу ДП "Укроборонпром") і "Російською літакобудівною корпорацією "МіГ".
Російський "МіГ" в українському суді домігся стягнення 5 млн грн із заводу "Укроборонпрому" Фото: gettyimages.com

Суд повністю задовольнив позовні вимоги російської компанії і присудив стягнути з українського підприємства понад 5 млн рублів на користь "МіГ", який є одним з основних підприємств російської військової промисловості.

"Рішення було прийнято 18 квітня суддями Смаровоз М.В., Виноградова В.В. та Гладюк Ю.В, за результатами розгляду судової справи №924 / 774/18", - повідомляють на сайті держконцерну.

В "Укроборонпромі" нагадали, що корпорація "МіГ" включена до списку санкцій, згідно з українським законом про санкції. Крім того, українські обмеження синхронізовані з аналогічними санкціями США і ЄС проти РФ.

"Держконцерн буде оскаржувати рішення Госпсуду Хмельницької області в суді вищої інстанції", - наголошено в повідомленні.

АТ "Російська літакобудівна корпорація "МіГ" входить до складу АТ "Об'єднана авіабудівна корпорація", 100% акцій якої належить державі Росія.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 04 2019 17:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.