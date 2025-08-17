Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Рубіо назвав кількість російських солдатів, знищених Україною у липні

17 серпня 2025, 20:15
Рубіо назвав кількість російських солдатів, знищених Україною у липні
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Йдеться про майже 20 тисяч російських військових
Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що Україна лише за минулий місяць знищила до 20 тисяч російських солдатів. Це показник того, як дорого росіянам обходиться війна.
 
Про це йдеться у заяві Рубіо.
 
За словами держсекретаря США, Вашингтон намагається зараз відшукати "золоту середину" між позиціями двох ворогуючих держав. Війна стає значно складнішою: росіяни все ще вірять, що в них "є імпульс", а українці обороняються, завдаючи російським військовим шалених втрат.
 
"Я думаю, що тільки минулого місяця 20 000 російських солдатів загинули за один місяць у цій війні. Тож українці завдали росіянам величезної шкоди в результаті цього. Обидві сторони дуже сильно закріпилися", - сказав він.
 
Рубіо додав, що питання примирення двох сторін складне, але США не відмовляються від роботи над ним.
 
"Це складне питання, але ми продовжуватимемо над ним працювати, тому що президент зробив пріоритетом спробу припинити війну, яка ніколи не мала статися", - резюмував держсекретар.

 

втрати окупантіввійна в Україніросія окупанти

