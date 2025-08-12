Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Рубіо поговорив із Лавровим перед зустріччю Трампа і путіна

12 серпня 2025, 21:33
Рубіо поговорив із Лавровим перед зустріччю Трампа і путіна
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Вони займалися підготовкою саміту лідерів США і рф
Держсекретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ росії Сергій Лавров провели телефонну розмову. Вони займалися підготовкою саміту лідерів США і рф.
 
Про це повідомляє  пресслужба Міністерства закордонних справ рф.
 
Як зазначили в МЗС країни-агресора, Лавров і Рубіо обговорили окремі аспекти підготовки до саміту президента США Дональда Трампа і російського диктатора путіна на Алясці.
 
"З обох сторін підтверджено налаштованість на успішне проведення заходу", - додали в російському міністерстві.
 
Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, президент США Дональд Трамп має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

 

