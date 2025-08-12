Рубіо поговорив із Лавровим перед зустріччю Трампа і путіна
12 серпня 2025, 21:33
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Вони займалися підготовкою саміту лідерів США і рф
Держсекретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ росії Сергій Лавров провели телефонну розмову. Вони займалися підготовкою саміту лідерів США і рф.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ рф.
Як зазначили в МЗС країни-агресора, Лавров і Рубіо обговорили окремі аспекти підготовки до саміту президента США Дональда Трампа і російського диктатора путіна на Алясці.
"З обох сторін підтверджено налаштованість на успішне проведення заходу", - додали в російському міністерстві.
Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, президент США Дональд Трамп має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.