Рубіо поговорив із Лавровим перед зустріччю Трампа і путіна

Держсекретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ росії Сергій Лавров провели телефонну розмову. Вони займалися підготовкою саміту лідерів США і рф.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ рф.

Як зазначили в МЗС країни-агресора, Лавров і Рубіо обговорили окремі аспекти підготовки до саміту президента США Дональда Трампа і російського диктатора путіна на Алясці.

"З обох сторін підтверджено налаштованість на успішне проведення заходу", - додали в російському міністерстві.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, президент США Дональд Трамп має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.