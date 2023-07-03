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Саміт НАТО у Вільнюсі охоронятимуть 3 тисячі військових Литви і ще тисяча з країн Альянсу

03 липня 2023, 19:35
Саміт НАТО у Вільнюсі охоронятимуть 3 тисячі військових Литви і ще тисяча з країн Альянсу
Джерело: ua.news
Військові забезпечать безпеку і допоможуть іншим службам.

Для охорони саміту НАТО у Вільнюсі залучать три тисячі військовослужбовців із армії Литви, також прибуде близько тисячі військових із країн Альянсу.

Про це на пресконференції заявив командувач Силами військової безпеки саміту НАТО, Лютаурас Багочюнас, повідомляє Delfi.

За його словами, литовська армія виділить 3000 військових для забезпечення безпеки саміту.

"Приїде також близько 1000 військових НАТО, які також допоможуть у гарантуванні безпеки, працюватимуть разом з армією та іншими службами, що відповідають за безпеку. Вони забезпечуватимуть безпеку критичних об'єктів, важливої інфраструктури, мостів, віадуків. Підтримуватимуть інші служби, займатимуться пошуком вибухівки, охоронятимуть повітряний простір і спостерігатимуть за ним. Крім того, військові керуватимуть автомобілями делегацій, виконуватимуть інші специфічні завдання", – сказав він, зауваживши, що військові будуть озброєні.

Водночас перший заступник Служби охорони керівництва Паулюс Неміра додав, що загалом за безпеку саміту відповідатимуть 12 тисяч посадових осіб і військових.
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