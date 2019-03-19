Сайт Держдепу про агресію Росії в Україні переклали на російську мову
"Відвідайте наш веб-сайт, щоб дізнатися про агресію Росії в Україні. Тепер є російською мовою", - повідомив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер у Twitter.
Сайт "Протидія російській агресії в Україні" містить хронологію вторгнення Росії в Україну - від окупації Криму і початку війни на Донбасі 2014 року до захоплення росіянами українських кораблів у Чорному морі в листопаді 2018 року. Вказано наслідки цих подій для мирного населення та інфраструктури, перераховано інші гібридні методи війни проти України.
5 years ago today Russia launched a campaign of aggression against Ukraine that has caused tremendous humanitarian suffering. Please see my video on the need to act to bring #peace4Ukraine. pic.twitter.com/V9kBcL8uPt— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 20 лютого 2019 р.
Раніше, спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що немає військового рішення повернення анексованого Росією Криму.
22 березня Волкер презентував сайт про агресію Росії в Україні. Гортаючи вниз, можна побачити хронологію подій від 27 лютого 2014 року та "зелених чоловічків" у Криму до 25 листопада 2018 року, коли російські морські прикордонники напали на українські кораблі у Керченській протоці та захопили 24 українських моряків.
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