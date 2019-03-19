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Сайт Держдепу про агресію Росії в Україні переклали на російську мову

Відвідати російськомовну версію сайту запросив спецпред США з питань України Курт Волкер
Спеціальний веб-сайт про агресію Російської Федерації проти України став доступним російською мовою.
Сайт Держдепу про агресію Росії в Україні переклали на російську мову Фото: youtube.com

"Відвідайте наш веб-сайт, щоб дізнатися про агресію Росії в Україні. Тепер є російською мовою", - повідомив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер у Twitter.

Сайт "Протидія російській агресії в Україні" містить хронологію вторгнення Росії в Україну - від окупації Криму і початку війни на Донбасі 2014 року до захоплення росіянами українських кораблів у Чорному морі в листопаді 2018 року. Вказано наслідки цих подій для мирного населення та інфраструктури, перераховано інші гібридні методи війни проти України.

Раніше, спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що немає військового рішення повернення анексованого Росією Криму.

22 березня  Волкер презентував сайт про агресію Росії в Україні. Гортаючи вниз, можна побачити хронологію подій від 27 лютого 2014 року та "зелених чоловічків" у Криму до 25 листопада 2018 року, коли російські морські прикордонники напали на українські кораблі у Керченській протоці та захопили 24 українських моряків.

 
 
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19 03 2019 16:40
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