Сайт Держдепу про агресію Росії в Україні переклали на російську мову

"Відвідайте наш веб-сайт, щоб дізнатися про агресію Росії в Україні. Тепер є російською мовою", - повідомив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер у Twitter.

Сайт "Протидія російській агресії в Україні" містить хронологію вторгнення Росії в Україну - від окупації Криму і початку війни на Донбасі 2014 року до захоплення росіянами українських кораблів у Чорному морі в листопаді 2018 року. Вказано наслідки цих подій для мирного населення та інфраструктури, перераховано інші гібридні методи війни проти України.

5 years ago today Russia launched a campaign of aggression against Ukraine that has caused tremendous humanitarian suffering. Please see my video on the need to act to bring #peace4Ukraine. pic.twitter.com/V9kBcL8uPt