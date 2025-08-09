Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

СБУ завдала удару безпілотниками по складу з "Шахедами" у Татарстані

09 серпня 2025, 14:03
СБУ завдала удару безпілотниками по складу з
Фото: New Atlas
Окрім дронів, у цьому хабі також зберігались іноземні комплектуючі до них.

Безпілотники Центру спецоперації "А" СБУ атакували термінал зберігання "шахедів" у Татарстані.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Атака сталась 9 серпня. Окрім дронів, у цьому хабі також зберігались іноземні комплектуючі до них. Склад розташований у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан.

"Сьогодні вранці далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ вразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них. Цей склад знаходиться у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан", – зазначили в СБУ.

У спецслужбі зазначили, що на відео видно, як дрон влучає у будівлю логістичного хабу. Після вибуху там спалахнула пожежа. Саме відео СБУ не опублікувала, ймовірно мова йде про запис. раніше опублікований у ЗМІ. Точка ураження розташована за 1300 км від українського кордону.

"Служба безпеки продовжує послідовну роботу із демілітаризації російських військових об’єктів у глибокому ворожому тилу. Склади зберігання "Шахедів", якими ворог щоночі тероризує Україну, — одна із законних військових цілей. Кожна така успішна спецоперація зменшує спроможності ворога вести загарбницьку війну проти України", – додала СБУ.

