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Сенсорна кнопка для голосування може з'явитися у ВР уже у 2020 році

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що облаштування місць народних депутатів у сесійній залі сенсорними кнопками відбудеться вже у 2020 році
"Я сподіваюся, що сенсорна кнопка в депутатів з'явиться вже у 2020 році. Ми докладемо максимум зусиль для того, щоб це відбулося", - заявив Разумков на брифінгу у Верховній Раді в понеділок.
Сенсорна кнопка для голосування може з Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що облаштування місць народних депутатів у сесійній залі сенсорними кнопками відбудеться вже у 2020 році, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, що сенсорна кнопка в депутатів з'явиться вже у 2020 році. Ми докладемо максимум зусиль для того, щоб це відбулося", - заявив Разумков на брифінгу у Верховній Раді в понеділок.

Він зазначив, що на сьогодні апарат парламенту намагається вирішити це питання без виділення додаткових коштів.

"Сьогодні апарат Верховної Ради опрацьовує це питання, ми шукаємо колег, які зможуть інтегрувати в наявну систему "Рада" додаткову сенсорну кнопку", - сказав Разумков.

За його словами, необхідність використання саме наявної системи ухвалення рішень та інтеграції в неї додаткового обладнання контролю персонального голосування зумовлена відсутністю коштів на її повну заміну.

"Повна модернізація системи - це дорога процедура, і на сьогодні грошей таких у бюджеті немає. Нова система "Рада-4" дійсно якісно та ефективно працює в Київській міській раді, але на сьогодні такі витрати поки що не передбачені. Спробуємо вирішити питання "малою кров'ю", а якщо не вийде, то звертатимемося до уряду з метою виділення додаткових коштів", - розповів голова парламенту.

Він зазначив, що порівняно з попередніми скликаннями випадків неперсонального голосування поменшало, але саме явище не зникло повністю.

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02 12 2019 14:30
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