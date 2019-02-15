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Серед порушень на виборах очікуються голосування за тих, хто не живе за реєстрацією, - ОПОРА

"Вкидання і підробки бюлетенів ми не очікуємо, бо зараз це дуже складно, коли у всіх є девайси, доступ до інтернету, це вже не 2004 рік"
Серед найбільш очікуваних порушень на майбутніх виборах президента України у 2019 році спостерігачі очікують голосування за громадян, які не проживають за місцем реєстрації або перебувають за кордоном
Серед порушень на виборах очікуються голосування за тих, хто не живе за реєстрацією, - ОПОРА Ольга Айвазовська. Фото: tv.tvi.ua

Про це заявила Ольга Айвазовська, голова правління Громадянської мережі ОПОРА, повідомляє "Громадське".

На питання ведучого, які порушення очікуються на майбутніх виборах президента, Айвазовська сказала:

"Вкидання і підробки бюлетенів ми не очікуємо, бо зараз це дуже складно, коли у всіх є девайси, доступ до інтернету, це вже не 2004 рік... Може бути така проблема, це голосування за громадян, які не проживають за місцем реєстрації або перебувають за кордоном".

Айвазовська пояснила, що такі порушення досить відомі: громадян, які не живуть за місцем реєстрації, збираються "бази даних", а у день голосування перед закриттям виборчої дільниці замість таких людей голосують "невідомі громадяни".

Нагадаємо, що станом на 14 лютого кількість виборців, які потенційно будуть включені в списки виборців, становить 29 млн 897 тисяч 548 особиЦя цифра буде змінюватися, в тому числі, з урахуванням того, що процес зміни адреси для голосування триватиме до 25 березня.

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15 02 2019 21:10
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