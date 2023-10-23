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ПОЛІТИКА

Серія атак на Крим дозволила вивести з ладу російські системи ЗРК: NYT розкрив деталі операції ГУР

23 жовтня 2023, 13:54
Серія атак на Крим дозволила вивести з ладу російські системи ЗРК: NYT розкрив деталі операції ГУР
Україна здатна висаджувати бійців на території півострова, він тепер не є безпечною гаванню для рф.

Блискавичні напади українських командос в тимчасово окупованому Криму мають декілька цілей на меті: удари по півострову та деморалізація російських військ.

Деталі операції розкрили в The New York TImes.

Журналісти поспілкувались зі спецпризначенцями у Києві. Бійці були трохи втомлені та розказали, як відбувалась операція.

"Дуже важко", — сказав "Аскольд". — Це була наша найскладніша операція", — додав побратим "Кухар".

Обидва військовослужбовці є членами підрозділу Головного управління розвідки. Вони разом з понад 30 іншими бійцями брали участь в операції з висадки в т.о. Криму. На гідроциклах вони проїхали понад 160 км, щоб атакувати критично важливі російській оборонні обʼєкти. Останній рейд був вже другим за останні півтора місяця.

Ціль висадки полягала в ураженні антени окупантів, її атакували з гранатометів. Проте у перехоплених перемовинах окупантів стало відомо про поранених, а от про головний обʼєкт вони нічого не казали. Командир підрозділу "Боргезе" каже, що головним досягненням операції було зміна сприйняття. Україна здатна провести висадку на березі. Крим більше не є безпечним місцем для рф.

"Це підіймає моральний дух наших українців і знижує моральний дух росіян і кримчан. Вони більше не можуть відпочивати на цих пляжах", — резюмує боєць "Боргезе".

Також рейди в Крим роблять бійці спецпідрозділу "Братство" ГУР. Вони для цього закупили гідроцикли для висадки на мисі Тарханкут. Командир "Мураха" каже, що вони відправились в сутінках й із супровідним катером постачання. Орієнтувались бійці по аналоговому компасу через засилля російських електронних систем. Оскільки російського флоту майже не було в західній частині Чорного моря, найбільша загроза для українських спецпризначенців була з повітря, бо рф має перевагу. Катери неодноразово піддавалися нападам авіації. Але гідроцикли менші й вони змогли пройти непоміченими.

Серія атак на Крим дозволила вивести з ладу російські системи ЗРК, знищити два кораблі в Севастополі, а також пошкодити сам завод, де вони перебували. Через це рф перекинула 10 військових кораблів у Новоросійськ. Також у виданні пишуть, що не можна заперечувати, що кількість ударів по окупованому півострову зростає, а з ATACMS їх може стати ще більше.

"Іде динамічний та глибинний удар", — писали у британській розвідці.

Перекидання російських кораблів до Новоросійська дозволили Україні прорвати морську блокаду й частково налагодити експорт через Чорне море. Це успіх Києва, бо він прагне розширити контрнаступ за межі територій, де він відбувається. Також росіяни деморалізуються через дії України. Тисячі мешканців рф купили нерухомість в Криму, але зараз вони її активно продають.

КримвійнаокупаціяГУР

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