Шарль Мішель їде на перемовини з Орбаном про ультиматум Угорщини щодо України

Нещодавно угорський прем’єр обіцяв заблокувати всю допомогу ЄС для України.

Президент Європейської ради Шарль Мішель прибуде в понеділок до Будапешта для двосторонніх переговорів з прем’єр-міністром Віктором Орбаном.

Про майбутній візит Мішеля повідомила в соцмережі X (twitter) його речниця Екатеріна Касіндже.

"У понеділок президент Європейської ради Шарль Мішель вирушить до Угорщини для двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном в рамках підготовки до Європейської ради", - написала вона.

Візит відбудеться на фоні нещодавніх погроз Орбана заблокувати всю допомогу Євросоюзу для України. 22 листопада він надіслав до Єврораади листа, в якому озвучує наміри заблокувати усю допомогу з ЄС Україні, санкції проти росії та переговори про вступ, доки не відбудеться "відверта і відкрита дискусія про реалістичність стратегічних цілей ЄС в Україні".

Лідери країн-членів ЄС розглянуть ці питання на саміті 14-15 грудня.