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Шарль Мішель їде на перемовини з Орбаном про ультиматум Угорщини щодо України

24 листопада 2023, 13:43
Шарль Мішель їде на перемовини з Орбаном про ультиматум Угорщини щодо України
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Нещодавно угорський прем’єр обіцяв заблокувати всю допомогу ЄС для України.

Президент Європейської ради Шарль Мішель прибуде в понеділок до Будапешта для двосторонніх переговорів з прем’єр-міністром Віктором Орбаном. 

Про майбутній візит Мішеля повідомила в соцмережі X (twitter) його речниця Екатеріна Касіндже.

"У понеділок президент Європейської ради Шарль Мішель вирушить до Угорщини для двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном в рамках підготовки до Європейської ради", - написала вона.

Візит відбудеться на фоні нещодавніх погроз Орбана заблокувати всю допомогу Євросоюзу для України. 22 листопада він надіслав до Єврораади листа, в якому озвучує наміри заблокувати усю допомогу з ЄС Україні, санкції проти росії та переговори про вступ, доки не відбудеться "відверта і відкрита дискусія про реалістичність стратегічних цілей ЄС в Україні".

Лідери країн-членів ЄС розглянуть ці питання на саміті 14-15 грудня. 

УгорщинаультиматумШарль Мішельвійна в Україніросія окупанти

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