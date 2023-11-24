Шарль Мішель їде на перемовини з Орбаном про ультиматум Угорщини щодо України
Президент Європейської ради Шарль Мішель прибуде в понеділок до Будапешта для двосторонніх переговорів з прем’єр-міністром Віктором Орбаном.
Про майбутній візит Мішеля повідомила в соцмережі X (twitter) його речниця Екатеріна Касіндже.
"У понеділок президент Європейської ради Шарль Мішель вирушить до Угорщини для двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном в рамках підготовки до Європейської ради", - написала вона.
Візит відбудеться на фоні нещодавніх погроз Орбана заблокувати всю допомогу Євросоюзу для України. 22 листопада він надіслав до Єврораади листа, в якому озвучує наміри заблокувати усю допомогу з ЄС Україні, санкції проти росії та переговори про вступ, доки не відбудеться "відверта і відкрита дискусія про реалістичність стратегічних цілей ЄС в Україні".
Лідери країн-членів ЄС розглянуть ці питання на саміті 14-15 грудня.