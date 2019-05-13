Призначення силовиків. За що відповідає президент
Президент повинен самостійно призначити:
1. Начальник Генерального штабу-головнокомандувач ЗСУ (за поданням міністра оборони).
2. Начальник Управління державної охорони.
Головні завдання спеціальної служби спрямовані на забезпечення безпеки Президента України, вищих посадових осіб держави, а також на охорону адміністративних будівель та об`єктів органів державної влади України (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України та інші. У сфері відповідальності УДО України - охорона глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, керівників міжнародних організацій, які прибувають в Україну чи перебувають на її території.
3. Глава Служби зовнішньої розвідки.
4. Секретар Ради нацбезпеки і оборони та три заступники секретаря.
5. Заступник голови адміністрації президента з питань діяльності правоохоронних органів.
6. Уповноважений президента з питань контролю за діяльністю СБУ.
7. Начальник Головного управління розвідки Міноборони (за поданням міністра оборони)
За погодженням з урядом, міністрами, парламентом президент повинен призначити:
8. Главу СБУ (за погодженням з Верховною Радою)
9. Шість заступників голови Служби безпеки України (за поданням голови СБУ)
10. 13 начальників підрозділів центрального апарату СБУ і 24 начальника обласних управлінь СБУ (подання глави СБУ).
11. Міністра оборони (Верховна Рада)
12. Командувача Національною гвардією (узгодження з міністром МВС)
13. Голову Державної прикордонної служби (МВС)
14. Генерального прокурора (Верховна Рада)
15. Державний концерн "Укроборонпром" (за поданням Кабміну).
Нагадаємо, що радник новообраного президента України Володимира Зеленського з питань безпеки і оборони Іван Апаршин пропонує почати аудит використання коштів, виділених на виробництво нових озброєнь.
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