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Призначення силовиків. За що відповідає президент

Що контролює особисто президент в силовому блоці, і скільки силовиків повинен призначити глава держави?
Призначення силовиків. За що відповідає президент Фото: hyser.com

Президент повинен самостійно призначити:

1. Начальник Генерального штабу-головнокомандувач ЗСУ (за поданням міністра оборони).

2. Начальник Управління державної охорони.

Головні завдання спеціальної служби спрямовані на забезпечення безпеки Президента України, вищих посадових осіб держави, а також на охорону адміністративних будівель та об`єктів органів державної влади України (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України та інші. У сфері відповідальності УДО України - охорона глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, керівників міжнародних організацій, які прибувають в Україну чи перебувають на її території.

3. Глава Служби зовнішньої розвідки.

4. Секретар Ради нацбезпеки і оборони та три заступники секретаря.

5. Заступник голови адміністрації президента з питань діяльності правоохоронних органів.

6. Уповноважений президента з питань контролю за діяльністю СБУ.

7. Начальник Головного управління розвідки Міноборони (за поданням міністра оборони)

За погодженням з урядом, міністрами, парламентом президент повинен призначити:

8. Главу СБУ (за погодженням з Верховною Радою)

9. Шість заступників голови Служби безпеки України (за поданням голови СБУ)

10. 13 начальників підрозділів центрального апарату СБУ і 24 начальника обласних управлінь СБУ (подання глави СБУ).

11. Міністра оборони (Верховна Рада)

12. Командувача Національною гвардією (узгодження з міністром МВС)

13. Голову Державної прикордонної служби (МВС)

14. Генерального прокурора (Верховна Рада)

15. Державний концерн "Укроборонпром" (за поданням Кабміну).

Нагадаємо, що радник новообраного президента України Володимира Зеленського з питань безпеки і оборони Іван Апаршин пропонує почати аудит використання коштів, виділених на виробництво нових озброєнь.

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13 05 2019 13:52
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