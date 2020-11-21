Шмигаль висловив сподівання, що МВФ дасть позитивний сигнал про виплати траншу найближчим часом

Сторони обговорили зміцнення фінансового співробітництва, процес провадження реформ в Україні та виконання структурних "маяків"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив сподівання, що МВФ дасть позитивний сигнал про підтримку домовленостей між Україною та Європейською Комісією для виплати чергового траншу макрофінансової допомоги найближчим часом

Про це він заявив на зустрічі з Директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфредом Каммером, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на "Урядовий портал".

Сторони обговорили зміцнення фінансового співробітництва, процес провадження реформ в Україні та виконання структурних "маяків", передбачених у Меморандумі України з МВФ за програмою Stand-by.

Прем’єр-міністр подякував Міжнародному валютному фонду за послідовну та незмінну підтримку в забезпеченні макрофінансової стабільності України.

Нагадаємо, що МВФ продовжує підтримувати Україну, але закликає вирішити ситуацію з Конституційним судом