ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив сподівання, що МВФ дасть позитивний сигнал про підтримку домовленостей між Україною та Європейською Комісією для виплати чергового траншу макрофінансової допомоги найближчим часомПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шмигаль висловив сподівання, що МВФ дасть позитивний сигнал про виплати траншу найближчим часом
Сторони обговорили зміцнення фінансового співробітництва, процес провадження реформ в Україні та виконання структурних "маяків"
Фото: Радіо Свобода
Про це він заявив на зустрічі з Директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфредом Каммером, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на "Урядовий портал".
Сторони обговорили зміцнення фінансового співробітництва, процес провадження реформ в Україні та виконання структурних "маяків", передбачених у Меморандумі України з МВФ за програмою Stand-by.
Прем’єр-міністр подякував Міжнародному валютному фонду за послідовну та незмінну підтримку в забезпеченні макрофінансової стабільності України.
Нагадаємо, що МВФ продовжує підтримувати Україну, але закликає вирішити ситуацію з Конституційним судом
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