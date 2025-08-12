Швейцарія розширила санкції проти росії

Швейцарія ухвалила додаткові санкції проти росії відповідно до 18-го пакета обмежень Європейського союзу. Офіційний Берн знизив граничний рівень цін на російську сиру нафту.

Тепер російська нафта торгуватиметься не дорожче 47,60 доларів за барель.

Крім того, 14 нових фізичних осіб і 41 нова юридична особа поповнили санкційний список Швейцарії. Їм буде заборонено в'їзд або транзит через територію країни, а активи заморозять.

Зазначається, що це як російські, так і міжнародні компанії, які керують суднами тіньового флоту, а також торговці російською сирою нафтою та особи, які сприяють військовим зусиллям росії.

Також до списку занесено вісім білоруських компаній збройової промисловості, сім фізичних осіб і три юридичні особи з Молдови.

Заходи набувають чинності 12 серпня.