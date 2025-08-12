Швейцарія розширила санкції проти росії
12 серпня 2025, 18:33
Фото: з відкритих джерел
Під обмеження потрапили юридичні та фізичні особи з білорусі та Молдови
Швейцарія ухвалила додаткові санкції проти росії відповідно до 18-го пакета обмежень Європейського союзу. Офіційний Берн знизив граничний рівень цін на російську сиру нафту.
Про це пише видання Bloomberg.
Тепер російська нафта торгуватиметься не дорожче 47,60 доларів за барель.
Крім того, 14 нових фізичних осіб і 41 нова юридична особа поповнили санкційний список Швейцарії. Їм буде заборонено в'їзд або транзит через територію країни, а активи заморозять.
Зазначається, що це як російські, так і міжнародні компанії, які керують суднами тіньового флоту, а також торговці російською сирою нафтою та особи, які сприяють військовим зусиллям росії.
Також до списку занесено вісім білоруських компаній збройової промисловості, сім фізичних осіб і три юридичні особи з Молдови.
Заходи набувають чинності 12 серпня.