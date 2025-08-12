Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Siemens перевіряє, чи російський військовий завод купив його техніку

12 серпня 2025, 15:55
Siemens перевіряє, чи російський військовий завод купив його техніку
Фото: Siemens
За даними Reuters, обладнання Siemens через треті країни придбав Бійський олеумний завод, який виробляє вибухівку для російської армії.
Німецький технологічний концерн Siemens AG проводить перевірку у зв'язку з повідомленнями ЗМІ про ймовірні закупівлі його обладнання російським виробником вибухівки. 
 
Про це повідомляє Deutsche Welle. 
 
У компанії наголосили, що "за жодних обставин не потерплять обходу санкцій", і з початку війни росії проти України неодноразово повідомляли владі про подібні інциденти, виявлені внутрішніми системами контролю.
 
Представник Siemens зазначив, що концерн уже вжив "максимально можливих заходів для боротьби з паралельним імпортом".
 
"На жаль, не завжди можна виключити можливість потрапляння деяких товарів до росії без відома виробника. Siemens постійно стежить за розвитком подій у цій сфері", - додав він.
 
Нагадаємо, 7 серпня, міжнародна агенція Reuters повідомила, що обладнання Siemens через треті країни придбав Бійський олеумний завод (БОЗ), який виробляє вибухівку для російської армії. За інформацією агентства, контракт був укладений в жовтні 2022 року, а імпорт здійснили через китайських оптовиків і російського посередника - компанію "Техприбор".
