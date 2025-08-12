Siemens перевіряє, чи російський військовий завод купив його техніку

За даними Reuters, обладнання Siemens через треті країни придбав Бійський олеумний завод, який виробляє вибухівку для російської армії.

Німецький технологічний концерн Siemens AG проводить перевірку у зв'язку з повідомленнями ЗМІ про ймовірні закупівлі його обладнання російським виробником вибухівки.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У компанії наголосили, що "за жодних обставин не потерплять обходу санкцій", і з початку війни росії проти України неодноразово повідомляли владі про подібні інциденти, виявлені внутрішніми системами контролю.

Представник Siemens зазначив, що концерн уже вжив "максимально можливих заходів для боротьби з паралельним імпортом".

"На жаль, не завжди можна виключити можливість потрапляння деяких товарів до росії без відома виробника. Siemens постійно стежить за розвитком подій у цій сфері", - додав він.