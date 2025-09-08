Сійярто підтвердив переговори з Сибігою щодо Закарпаття у Будапешті

Головною темою переговорів стануть двосторонні відносини та питання прав угорської меншини на Закарпатті.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що найближчими днями зустрінеться з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою у Будапешті.

Про це він написав в соцмережі X (Twitter).

"Ми віримо в діалог і завжди відкриті до переговорів. Однак реальний прогрес можливий лише за умови повного відновлення прав угорської меншини на Закарпатті", - йдеться у дописі угорського міністра.

Також Сійярто заявив, що переговори відбудуться вже цього тижня, і сторони обговорять стан та перспективи угорсько-українських відносин.

