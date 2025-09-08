Сійярто підтвердив переговори з Сибігою щодо Закарпаття у Будапешті
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що найближчими днями зустрінеться з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою у Будапешті.
Про це він написав в соцмережі X (Twitter).
"Ми віримо в діалог і завжди відкриті до переговорів. Однак реальний прогрес можливий лише за умови повного відновлення прав угорської меншини на Закарпатті", - йдеться у дописі угорського міністра.
Також Сійярто заявив, що переговори відбудуться вже цього тижня, і сторони обговорять стан та перспективи угорсько-українських відносин.
Минулого тижня ми також писали, що Зеленський та Фіцо проводять зустріч в Ужгороді.