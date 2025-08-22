Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сіярто повідомив, за скільки часу вдасться відновити "Дружбу"

22 серпня 2025, 20:35
Сіярто повідомив, за скільки часу вдасться відновити
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
За словами глави угорського МЗС, наслідки атаки виявились "набагато серйознішими", ніж раніше.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто та заступник міністра енергетики рф Павло Сорокін проаналізували технічні наслідки атаки на нафтопровід "Дружба". Ремонтні роботи триватимуть щонайменше п'ять днів.

Про це йдеться у дописі угорського політика.

Сіярто повідомив, що наслідки атаки виявились "набагато серйознішими", ніж у попередніх випадках.
 
"російський колега запевнив, що вони намагатимуться відновити маршрут постачання якомога швидше, але ці роботи, безсумнівно, триватимуть щонайменше п'ять днів", – каже він.
 
Угорський міністр висловив сподівання, що в цей час Європейська комісія зможе "вжити заходів щодо України, аби не унеможливити постачання нафти до Угорщини".
війна в УкраїніУгорищинаросія окупанти

