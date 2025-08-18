Словаччина готує для України 14-й пакет нелетальної допомоги

Пакет включатиме техніку для гуманітарного розмінування та інше критично важливе інженерне обладнання.

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Україна та Словаччина погодили подальші кроки з підготовки 14-го пакета нелетальної допомоги.

Про це Шмигаль написав на Facebook-сторінці.

"Предметно обговорили та погодили подальші кроки щодо передачі Словаччиною 14-го пакета нелетальної допомоги. Цей пакет включатиме життєво важливу для України техніку для гуманітарного розмінування, інженерну техніку та інше обладнання", - йдеться у пості.

Міністр додав, що під час розмови з міністром оборони Словаччини Робертом Каліняком також ішлося про ключові напрями оборонної співпраці та подальшу підтримку України з боку Братислави.

Шмигаль окремо подякував словацькій стороні за виділену наприкінці минулого року фінансову допомогу в розмірі 3,5 мільйона євро. За ці кошти, за його словами, у першій половині наступного року очікується виробництво та передача п’яти машин для гуманітарного розмінування Bozena 5.

Міністри також домовилися провести особисту зустріч найближчим часом.

Нагадаємо, що після приходу до влади в жовтні 2023 року уряд прем'єра Роберта Фіцо припинив постачання летальної зброї з державних запасів Словаччини, заявивши, що стратегія Заходу щодо підтримки України "зазнала краху". Водночас приватні оборонні компанії та нелетальна державна допомога продовжують працювати на користь української оборони.

Крім того, ми писали, що словацька зброя надходить до України попри заяви Фіцо.