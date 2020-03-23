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SoftServe виділить 10 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом в Україні

"Українським підприємцям зараз надзвичайно важливо згуртуватися, як ми завжди робимо у непрості часи. Ми маємо об’єднатися, аби підтримати медичну систему на усіх рівнях, та допомогти витримати удар і вберегти населення від пандемії чи її наслідків"
Компанія SoftServe готова виділити 10 мільйонів гривень для підтримки медичних закладів у боротьбі із пандемією коронавірусу. Кошти перерахують у корпоративний благодійний фонд "Відкриті очі", звідти їх направлять на вирішення медичних потреб у тих локаціях, де розташовані офіси компанії (Львів, Київ, Дніпро, Чернівці, Івано-Франківськ, Харків, Рівне).
SoftServe виділить 10 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом в Україні

Фінансова допомога

"Українським підприємцям зараз надзвичайно важливо згуртуватися, як ми завжди робимо у непрості часи. Ми маємо об’єднатися, аби підтримати медичну систему на усіх рівнях, та допомогти витримати удар і вберегти населення від пандемії чи її наслідків", – зазначив співзасновник та член Ради директорів SoftServe, а також очільник корпоративного Благодійного фонду "Відкриті очі" Тарас Вервега, передає 24 КАНАЛ.

"Ми зібрали окрему команду людей, яка цільово працює над вивченням ситуації у тих містах, де розміщені наші офіси і вивчає найбільш нагальні потреби, необхідність у медичній техніці, ліках тощо, та спільно з медичними установами визначає найбільш гарячі потреби, на які ми будемо реагувати максимально швидко",– додав Вервега.

Які заходи вже діють в SoftServe

Для запобігання ризику поширення вірусу, а також убезпечення працівників компанії, у компанії вдалися до наступних кроків:

  • Усі офіси та понад 8 тисяч працівників SoftServe працюють у віддаленому режимі: кілька офісів компанії вже закриті на карантин, в інших люди забирають додому комп’ютерне обладнання роботи з дому.
  • Сформовано кризовий комітет, який на постійній основі моніторить ситуацію та приймає необхідні рішення, для убезпечення працівників та адаптацію операційних процесів компанії під нові умови роботи.
  • Повністю скасовано відрядження, працівникам рекомендовано утриматися також від особистих подорожей на час карантину.
  • Встановлено обов’язковий 2-тижневий карантин для усіх працівників, що повернулися з відряджень або приватних подорожей.
  • Компанія відмінила або перевела в онлайн-формат усі зовнішні навчальні події. Усі внутрішні корпоративні навчання, а також наради проходять в онлайн-режимі.
  • Усі курси SoftServe IT Academy, що готують студентів до старту роботи в ІТ, переведені в онлайн-формат.
  • Компанія відкликала та повернула додому до закриття кордонів усіх працівників, які перебували у відрядженнях та відпустках.

Що відомо про SoftServe?

Це провідна українська ІТ-компанія, що працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг. SoftServe є однією з найбільших компаній-розробників програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі та входить в трійку найбільших ІТ-компаній України. Понад 8 000 співробітників працюють у європейських та американських офісах компанії, що розташовані у 12 країнах.

Головні офіси компанії розташовані у Львові та Остіні (штат Техас, США). Розробницькі центри компанії розташовані у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Софії (Болгарія) та Вроцлаві, Білостоку, Глівіце, Варшаві (Польща).

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23 03 2020 14:00
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