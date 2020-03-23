SoftServe виділить 10 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом в Україні

"Українським підприємцям зараз надзвичайно важливо згуртуватися, як ми завжди робимо у непрості часи. Ми маємо об’єднатися, аби підтримати медичну систему на усіх рівнях, та допомогти витримати удар і вберегти населення від пандемії чи її наслідків"

Компанія SoftServe готова виділити 10 мільйонів гривень для підтримки медичних закладів у боротьбі із пандемією коронавірусу. Кошти перерахують у корпоративний благодійний фонд "Відкриті очі", звідти їх направлять на вирішення медичних потреб у тих локаціях, де розташовані офіси компанії (Львів, Київ, Дніпро, Чернівці, Івано-Франківськ, Харків, Рівне).

Фінансова допомога

"Українським підприємцям зараз надзвичайно важливо згуртуватися, як ми завжди робимо у непрості часи. Ми маємо об’єднатися, аби підтримати медичну систему на усіх рівнях, та допомогти витримати удар і вберегти населення від пандемії чи її наслідків", – зазначив співзасновник та член Ради директорів SoftServe, а також очільник корпоративного Благодійного фонду "Відкриті очі" Тарас Вервега, передає 24 КАНАЛ.

"Ми зібрали окрему команду людей, яка цільово працює над вивченням ситуації у тих містах, де розміщені наші офіси і вивчає найбільш нагальні потреби, необхідність у медичній техніці, ліках тощо, та спільно з медичними установами визначає найбільш гарячі потреби, на які ми будемо реагувати максимально швидко",– додав Вервега.

Які заходи вже діють в SoftServe

Для запобігання ризику поширення вірусу, а також убезпечення працівників компанії, у компанії вдалися до наступних кроків:

Усі офіси та понад 8 тисяч працівників SoftServe працюють у віддаленому режимі: кілька офісів компанії вже закриті на карантин, в інших люди забирають додому комп’ютерне обладнання роботи з дому.

Сформовано кризовий комітет, який на постійній основі моніторить ситуацію та приймає необхідні рішення, для убезпечення працівників та адаптацію операційних процесів компанії під нові умови роботи.

Повністю скасовано відрядження, працівникам рекомендовано утриматися також від особистих подорожей на час карантину.

Встановлено обов’язковий 2-тижневий карантин для усіх працівників, що повернулися з відряджень або приватних подорожей.

Компанія відмінила або перевела в онлайн-формат усі зовнішні навчальні події. Усі внутрішні корпоративні навчання, а також наради проходять в онлайн-режимі.

Усі курси SoftServe IT Academy, що готують студентів до старту роботи в ІТ, переведені в онлайн-формат.

Компанія відкликала та повернула додому до закриття кордонів усіх працівників, які перебували у відрядженнях та відпустках.

Що відомо про SoftServe?

Це провідна українська ІТ-компанія, що працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг. SoftServe є однією з найбільших компаній-розробників програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі та входить в трійку найбільших ІТ-компаній України. Понад 8 000 співробітників працюють у європейських та американських офісах компанії, що розташовані у 12 країнах.

Головні офіси компанії розташовані у Львові та Остіні (штат Техас, США). Розробницькі центри компанії розташовані у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Софії (Болгарія) та Вроцлаві, Білостоку, Глівіце, Варшаві (Польща).

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